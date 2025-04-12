Возле дач в Екатеринбурге нашли мумию. Фото

13 апреля 2025 в 17:12 Размер текста - 17 +

Тело нашли в лесу на ЖБИ (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на ЖБИ возле садового товарищества обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Труп нашел прохожий, который пошел за вербой. Тело лежит за автобусной остановкой, рядом дачи. Голова разложилась», — сказал собеседник агентства. По его словам, труп мог пролежать около полугода. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит. Тело обнаружили в лесу Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на ЖБИ возле садового товарищества обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Труп нашел прохожий, который пошел за вербой. Тело лежит за автобусной остановкой, рядом дачи. Голова разложилась», — сказал собеседник агентства. По его словам, труп мог пролежать около полугода. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.