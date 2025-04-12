Тело нашли в лесу на ЖБИ (архивное фото)
В Екатеринбурге на ЖБИ возле садового товарищества обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Труп нашел прохожий, который пошел за вербой. Тело лежит за автобусной остановкой, рядом дачи. Голова разложилась», — сказал собеседник агентства.
По его словам, труп мог пролежать около полугода. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Тело обнаружили в лесу
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!