12 апреля 2025

Возле дач в Екатеринбурге нашли мумию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, лес, человек, мигалка, дорога
Тело нашли в лесу на ЖБИ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на ЖБИ возле садового товарищества обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Труп нашел прохожий, который пошел за вербой. Тело лежит за автобусной остановкой, рядом дачи. Голова разложилась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, труп мог пролежать около полугода. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Тело обнаружили в лесу
Тело обнаружили в лесу
Фото:

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В Екатеринбурге на ЖБИ возле садового товарищества обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Труп нашел прохожий, который пошел за вербой. Тело лежит за автобусной остановкой, рядом дачи. Голова разложилась», — сказал собеседник агентства. По его словам, труп мог пролежать около полугода. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СК. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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