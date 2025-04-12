В Копейске Челябинской области активист и борец со свалками Чистомэн засыпал щебнем клумбу, которая находится в центре оживленного тротуара. Сделал он это для того, чтобы пешеходы, которые идут по ней, не пачкали обувь.
«Это главная улица города с многотысячным пешеходным потоком, половина которого, и надо признать справедливо, хочет идти прямо, не обходя полосу препятствий (клумбу, — ред.). А так как в клумбе открытый грунт, поэтому и получается, что его планомерно размазывают по городу. Пришлось сделать кусок тротуара, чтобы не ходить по грязи», — написал в своем блоге активист.
Чистомэн рассказал, что закупил 36 мешков щебня и геотекстиль. Сперва он раскатал изоляцонный материал, после чего сверху высыпал камни. На материалы он потратил 8,3 тысячи рублей.
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