12 апреля 2025

Чистомэн засыпал щебнем клумбу в Копейске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветник засыпали щебнем, чтобы не было грязи
Цветник засыпали щебнем, чтобы не было грязи Фото:

В Копейске Челябинской области активист и борец со свалками Чистомэн засыпал щебнем клумбу, которая находится в центре оживленного тротуара. Сделал он это для того, чтобы пешеходы, которые идут по ней, не пачкали обувь.

«Это главная улица города с многотысячным пешеходным потоком, половина которого, и надо признать справедливо, хочет идти прямо, не обходя полосу препятствий (клумбу, — ред.). А так как в клумбе открытый грунт, поэтому и получается, что его планомерно размазывают по городу. Пришлось сделать кусок тротуара, чтобы не ходить по грязи», — написал в своем блоге активист.

Чистомэн рассказал, что закупил 36 мешков щебня и геотекстиль. Сперва он раскатал изоляцонный материал, после чего сверху высыпал камни. На материалы он потратил 8,3 тысячи рублей. 

Люди ходили прямо по клумбе, не желая ее обходить
Люди ходили прямо по клумбе, не желая ее обходить
Фото:

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В Копейске Челябинской области активист и борец со свалками Чистомэн засыпал щебнем клумбу, которая находится в центре оживленного тротуара. Сделал он это для того, чтобы пешеходы, которые идут по ней, не пачкали обувь. «Это главная улица города с многотысячным пешеходным потоком, половина которого, и надо признать справедливо, хочет идти прямо, не обходя полосу препятствий (клумбу, — ред.). А так как в клумбе открытый грунт, поэтому и получается, что его планомерно размазывают по городу. Пришлось сделать кусок тротуара, чтобы не ходить по грязи», — написал в своем блоге активист. Чистомэн рассказал, что закупил 36 мешков щебня и геотекстиль. Сперва он раскатал изоляцонный материал, после чего сверху высыпал камни. На материалы он потратил 8,3 тысячи рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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