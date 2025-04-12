12 апреля 2025

Свердловские власти рассказали, сколько потратят на борьбу с паводками

На борьбу с паводками в Свердловской области выделили 590 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей подтопленных территорий обеспечили запасом еды и медикоментов
Жителей подтопленных территорий обеспечили запасом еды и медикоментов Фото:

Для борьбы с последствиями паводков в Свердловской области зарезервировано 590 миллионов рублей. Ежегодное половодье уже затронуло пять населенных пунктов, сообщили в telegram-канале департамента информационной политики региона.

«Как и ожидалось, в зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды. Жители были заранее проинформированы, в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, организован подвоз необходимых товаров, запущено паромное сообщение», — говорится в сообщении.

Подготовка к паводкам в Свердловской области началась еще осенью. В рамках профилактических мер были расчищены русла маловодных рек и водопропускных труб, а также проведено профилирование обочин. В марте дорожные службы с помощью взрывов очистили от льда три моста, на еще четырех — выполнили распиловку льда.

Чтобы избежать происшествий во время подтоплений, в регионе каждый год проводят капремонт и обновление гидросооружений. В 2025 году на это выделили более 124 миллионов рублей.

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Для борьбы с последствиями паводков в Свердловской области зарезервировано 590 миллионов рублей. Ежегодное половодье уже затронуло пять населенных пунктов, сообщили в telegram-канале департамента информационной политики региона. «Как и ожидалось, в зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды. Жители были заранее проинформированы, в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, организован подвоз необходимых товаров, запущено паромное сообщение», — говорится в сообщении. Подготовка к паводкам в Свердловской области началась еще осенью. В рамках профилактических мер были расчищены русла маловодных рек и водопропускных труб, а также проведено профилирование обочин. В марте дорожные службы с помощью взрывов очистили от льда три моста, на еще четырех — выполнили распиловку льда. Чтобы избежать происшествий во время подтоплений, в регионе каждый год проводят капремонт и обновление гидросооружений. В 2025 году на это выделили более 124 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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