Свердловские власти рассказали, сколько потратят на борьбу с паводками

Для борьбы с последствиями паводков в Свердловской области зарезервировано 590 миллионов рублей. Ежегодное половодье уже затронуло пять населенных пунктов, сообщили в telegram-канале департамента информационной политики региона.
«Как и ожидалось, в зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды. Жители были заранее проинформированы, в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, организован подвоз необходимых товаров, запущено паромное сообщение», — говорится в сообщении.
Подготовка к паводкам в Свердловской области началась еще осенью. В рамках профилактических мер были расчищены русла маловодных рек и водопропускных труб, а также проведено профилирование обочин. В марте дорожные службы с помощью взрывов очистили от льда три моста, на еще четырех — выполнили распиловку льда.
Чтобы избежать происшествий во время подтоплений, в регионе каждый год проводят капремонт и обновление гидросооружений. В 2025 году на это выделили более 124 миллионов рублей.
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