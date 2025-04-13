Вооруженные силы Российской Федерации вошли в пригород Горналь, который находится в Курской области. Об этом сообщает военкор RT Александр Яремчук.
«Российские военнослужащие вошли в окрестности Горналя Курской области», — передает RT слова журналиста. Он уточнил, что на этой территории продолжаются интенсивные боевые действия.
Бойцы 22-го полка группировки «Север» активно наступают на позиции Вооруженных Сил Украины. В ответ украинская сторона применяет удары с помощью дронов и артиллерии, чтобы затормозить продвижение войск Российской Федерации. Укрытия бойцов ВСУ подвергаются систематическому уничтожению.
Ранее Минобороны РФ сообщает, что общие потери украинских войск на курском направлении составили свыше 74 тысяч военнослужащих. Только за последние сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли 190 солдат и один танк, передает RT.
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