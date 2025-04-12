Курган богат талантами: сын Высоцкого вручил высокую награду курганскому певцу Жеке

Супруга Григорьева, которой он посвятил песню, как и Высоцкий, похоронена на Ваганьково
Курганский певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, получил награду из рук сына Владимира Высоцкого на премии «Шансон года». Об этом событии шансонье выложил пост в своем telegram-канале.
«В этом году золотой гриф я получил за песню „За все тебя благодарю“, посвященную Лизе. Меня всегда творчески вдохновлял Высоцкий. Награду мне вручал его сын — Никита», — написал курганец.
Лиза — умершая супруга Григорьева. В том, что она, как и Высоцкий, похоронены на Ваганьково недалеко друг от друга, певец видит особый знак, в чем он признался подписчикам.
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