12 апреля 2025

Курган богат талантами: сын Высоцкого вручил высокую награду курганскому певцу Жеке

Курганский шансонье Жека получил награду из рук сына Высоцкого
© Служба новостей «URA.RU»
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Супруга Григорьева, которой он посвятил песню, как и Высоцкий, похоронена на Ваганьково
Супруга Григорьева, которой он посвятил песню, как и Высоцкий, похоронена на Ваганьково Фото:

Курганский певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, получил награду из рук сына Владимира Высоцкого на премии «Шансон года». Об этом событии шансонье выложил пост в своем telegram-канале.

«В этом году золотой гриф я получил за песню „За все тебя благодарю“, посвященную Лизе. Меня всегда творчески вдохновлял Высоцкий. Награду мне вручал его сын — Никита», — написал курганец.

Лиза — умершая супруга Григорьева. В том, что она, как и Высоцкий, похоронены на Ваганьково недалеко друг от друга, певец видит особый знак, в чем он признался подписчикам.

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Курганский певец Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека, получил награду из рук сына Владимира Высоцкого на премии «Шансон года». Об этом событии шансонье выложил пост в своем telegram-канале. «В этом году золотой гриф я получил за песню „За все тебя благодарю“, посвященную Лизе. Меня всегда творчески вдохновлял Высоцкий. Награду мне вручал его сын — Никита», — написал курганец. Лиза — умершая супруга Григорьева. В том, что она, как и Высоцкий, похоронены на Ваганьково недалеко друг от друга, певец видит особый знак, в чем он признался подписчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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