Курганские атлеты показали свою силу, мощь и выносливость на чемпионате города Кургана по силовому экстриму. Они поднимали гантели весом более ста килограммов, прогуливались с такими же увесистыми чемоданами и носили коромысло весом 220 кило. О событии сообщается в соцсети «ВКонтакте» в паблике одного из спортивных клубов.
«В турнире приняли участие пять атлетов. По результатам четырех упражнений места распределились следующим образом: Никита Ильяшенко — 20 баллов, Виктор Лукашевич — 14,5 баллов, Михаил Кандалов — 10 баллов, Петр Бухонов — 7,5 баллов и Дмитрий Комаров — 6 баллов.
На упражнении «фермерская прогулка», где силачи должны были пройти 20 метров со 100-килограммовыми чемоданами, один из атлетов снялся с турнира. Петр Бухонов из-за травмирования не смог продолжить борьбу, но в целом сумел показать достойные результаты.
Спортсмены из Курганской области продолжают демонстрировать высокие результаты в различных видах спорта. Недавно они показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве Уральского федерального округа по кикбоксингу в Тюмени, где завоевали несколько призовых мест.
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