12 апреля 2025

Курган богат талантами: силачи тягали гигантские гантели и чемоданы весом с центнер. Видео

Курганские атлеты показали свою мощь на чемпионате города по силовому экстриму
© Служба новостей «URA.RU»
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Вес гантелей достигал 125 кг (архивное фото)
Вес гантелей достигал 125 кг (архивное фото) Фото:

Курганские атлеты показали свою силу, мощь и выносливость на чемпионате города Кургана по силовому экстриму. Они поднимали гантели весом более ста килограммов, прогуливались с такими же увесистыми чемоданами и носили коромысло весом 220 кило. О событии сообщается в соцсети «ВКонтакте» в паблике одного из спортивных клубов.

«В турнире приняли участие пять атлетов. По результатам четырех упражнений места распределились следующим образом: Никита Ильяшенко — 20 баллов, Виктор Лукашевич — 14,5 баллов, Михаил Кандалов — 10 баллов, Петр Бухонов — 7,5 баллов и Дмитрий Комаров — 6 баллов.

На упражнении «фермерская прогулка», где силачи должны были пройти 20 метров со 100-килограммовыми чемоданами, один из атлетов снялся с турнира. Петр Бухонов из-за травмирования не смог продолжить борьбу, но в целом сумел показать достойные результаты.

Спортсмены из Курганской области продолжают демонстрировать высокие результаты в различных видах спорта. Недавно они показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве Уральского федерального округа по кикбоксингу в Тюмени, где завоевали несколько призовых мест.

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Курганские атлеты показали свою силу, мощь и выносливость на чемпионате города Кургана по силовому экстриму. Они поднимали гантели весом более ста килограммов, прогуливались с такими же увесистыми чемоданами и носили коромысло весом 220 кило. О событии сообщается в соцсети «ВКонтакте» в паблике одного из спортивных клубов. «В турнире приняли участие пять атлетов. По результатам четырех упражнений места распределились следующим образом: Никита Ильяшенко — 20 баллов, Виктор Лукашевич — 14,5 баллов, Михаил Кандалов — 10 баллов, Петр Бухонов — 7,5 баллов и Дмитрий Комаров — 6 баллов. На упражнении «фермерская прогулка», где силачи должны были пройти 20 метров со 100-килограммовыми чемоданами, один из атлетов снялся с турнира. Петр Бухонов из-за травмирования не смог продолжить борьбу, но в целом сумел показать достойные результаты. Спортсмены из Курганской области продолжают демонстрировать высокие результаты в различных видах спорта. Недавно они показали отличные результаты на Чемпионате и Первенстве Уральского федерального округа по кикбоксингу в Тюмени, где завоевали несколько призовых мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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