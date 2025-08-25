Новое приложение Сбербанка для iPhone пропало из App Store

Мобильное приложение «Активы онлайн» от Сбербанка для пользователей iPhone больше нельзя скачать в App Store. Об этом сообщили представители кредитной организации через официальную пресс-службу. По информации банка, сервис внезапно исчез из магазина приложений Apple и теперь недоступен для новых установок.
«Приложение „Активы онлайн“ больше недоступно в App Store. Если не успели его установить, не расстраивайтесь. Есть способы решить эту проблему. Загляните к нам в ближайший офис», — говорится в заявлении организации. Сбербанк объяснил, что удаление приложения связано с ограничениями, введенными на платформе.
В публикации также уточняется, что для пользователей, у которых приложение уже установлено на устройстве, его работа сохраняется в прежнем режиме. Представители банка порекомендовали клиентам, столкнувшимся с трудностями при установке или обновлении сервиса, обратиться за помощью в ближайшее отделение Сбербанка. Там специалисты помогут подобрать альтернативные способы управления активами и получить консультацию по доступу к нужным функциям.
Ранее аналогичные ограничения затронули другие банковские приложения российских компаний на устройствах Apple. Специалисты связывают это с продолжающимися санкциями и политикой App Store по отношению к российским финансовым институтам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.