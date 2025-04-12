«Никакой красной икры»: Леша Свик раскрыл главные пункты своего райдера

Уральский певец Леша Свик раскрыл список своих требований для организаторов выступлений. Этим артист поделился с telegram-каналом «Звездач».
«Приземленный у нас райдер. Самое главное, чтоб носки были белые. Никаких заморочек, никакой красной икры», — поделился артист.
Исполнитель признался, что раньше в его райдере был мед, коньяк и определенное молоко, чтобы прогревать горло. «Сейчас все с голосом хорошо, коньяк убрали, я питаюсь правильно, бутерброды едят пацаны музыканты. Вся алкогольная продукция, которая у нас сейчас есть, не для меня», — рассказал Свик.
Ранее певец поделился своим секретом похудения. Соблюдая диету, за месяц он скинул девять килограммов.
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