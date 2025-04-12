12 апреля 2025

«Никакой красной икры»: Леша Свик раскрыл главные пункты своего райдера

В райдере певца Леши Свика главным пунктом являются белые носки
© Служба новостей «URA.RU»
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Артист считает райдер своей команды «приземленным»
Артист считает райдер своей команды «приземленным» Фото:

Уральский певец Леша Свик раскрыл список своих требований для организаторов выступлений. Этим артист поделился с telegram-каналом «Звездач».

«Приземленный у нас райдер. Самое главное, чтоб носки были белые. Никаких заморочек, никакой красной икры», — поделился артист.

Исполнитель признался, что раньше в его райдере был мед, коньяк и определенное молоко, чтобы прогревать горло. «Сейчас все с голосом хорошо, коньяк убрали, я питаюсь правильно, бутерброды едят пацаны музыканты. Вся алкогольная продукция, которая у нас сейчас есть, не для меня», — рассказал Свик.

Ранее певец поделился своим секретом похудения. Соблюдая диету, за месяц он скинул девять килограммов.

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Уральский певец Леша Свик раскрыл список своих требований для организаторов выступлений. Этим артист поделился с telegram-каналом «Звездач». «Приземленный у нас райдер. Самое главное, чтоб носки были белые. Никаких заморочек, никакой красной икры», — поделился артист. Исполнитель признался, что раньше в его райдере был мед, коньяк и определенное молоко, чтобы прогревать горло. «Сейчас все с голосом хорошо, коньяк убрали, я питаюсь правильно, бутерброды едят пацаны музыканты. Вся алкогольная продукция, которая у нас сейчас есть, не для меня», — рассказал Свик. Ранее певец поделился своим секретом похудения. Соблюдая диету, за месяц он скинул девять килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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