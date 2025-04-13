ВС РФ продвинулись в константиновском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации осуществили продвижение по широкому фронту в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал Пушилин. О продвижении ВС РФ он рассказал в своем telegram-канале.
Сегодня, 13 апреля, военкоры сообщали об атаке ВСУ по Донецку. В результате ЧП повреждены гражданские объекты. Серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна.
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