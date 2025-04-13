ВС РФ продвинулись в константиновском направлении

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ВС РФ продвинулись на константиновском направлении
ВС РФ продвинулись на константиновском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации осуществили продвижение по широкому фронту в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал Пушилин. О продвижении ВС РФ он рассказал в своем telegram-канале. 

Сегодня, 13 апреля, военкоры сообщали об атаке ВСУ по Донецку. В результате ЧП повреждены гражданские объекты. Серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна.

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Вооруженные силы Российской Федерации осуществили продвижение по широкому фронту в районе Константиновки. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал Пушилин. О продвижении ВС РФ он рассказал в своем telegram-канале.  Сегодня, 13 апреля, военкоры сообщали об атаке ВСУ по Донецку. В результате ЧП повреждены гражданские объекты. Серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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