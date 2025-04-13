ТАСС: ВСУ разгромили несколько гражданских объектов в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В здании Минтруда выбиты окна в результате обстрела ВСУ
В здании Минтруда выбиты окна в результате обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ осуществили обстрел нескольких объектов гражданской инфраструктуры Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинские военные обстреляли Донецк, поврежден ряд гражданских объектов в Киевском районе города», — передает ТАСС. Там уточнили, что в результате атаки получили повреждения четвертый корпус Института по изучению проблем искусственного интеллекта, а также здание Донецкого научного угольного института.

Также серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна. Помимо этого, пострадали несколько многоквартирных жилых домов и автосалон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы ВСУ осуществили обстрел нескольких объектов гражданской инфраструктуры Донецка. Об этом сообщает ТАСС. «Украинские военные обстреляли Донецк, поврежден ряд гражданских объектов в Киевском районе города», — передает ТАСС. Там уточнили, что в результате атаки получили повреждения четвертый корпус Института по изучению проблем искусственного интеллекта, а также здание Донецкого научного угольного института. Также серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна. Помимо этого, пострадали несколько многоквартирных жилых домов и автосалон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...