ТАСС: ВСУ разгромили несколько гражданских объектов в Донецке

Бойцы ВСУ осуществили обстрел нескольких объектов гражданской инфраструктуры Донецка. Об этом сообщает ТАСС.
«Украинские военные обстреляли Донецк, поврежден ряд гражданских объектов в Киевском районе города», — передает ТАСС. Там уточнили, что в результате атаки получили повреждения четвертый корпус Института по изучению проблем искусственного интеллекта, а также здание Донецкого научного угольного института.
Также серьезные повреждения обнаружены в здании Министерства труда, где на пяти этажах были полностью выбиты окна. Помимо этого, пострадали несколько многоквартирных жилых домов и автосалон.
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