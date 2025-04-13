В Курской области нашли 200-килограммовый дрон. Видео

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Дрон, найденный в Курской области, способен поднимать до 50-ти килограммов (архивное фото)
Дрон, найденный в Курской области, способен поднимать до 50-ти килограммов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Глушковском районе Курской области был обнаружен украинский беспилотник весом 200 килограммов. Территория вокруг находки оцеплена. Ожидается, что в ближайшее время саперные подразделения начнут работы по обезвреживанию устройства, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«Вот такой 200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда „Барс-Курск“ вместе с военной полицией на территории Глушковского района. Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров», — рассказал о находке Хинштейн в своем telegram-канале. 

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В Глушковском районе Курской области был обнаружен украинский беспилотник весом 200 килограммов. Территория вокруг находки оцеплена. Ожидается, что в ближайшее время саперные подразделения начнут работы по обезвреживанию устройства, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «Вот такой 200-килограммовый украинский беспилотник сегодня обнаружили добровольцы отряда „Барс-Курск“ вместе с военной полицией на территории Глушковского района. Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров», — рассказал о находке Хинштейн в своем telegram-канале. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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