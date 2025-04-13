Украина воздержалась от переговоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию, распространенную турецкими СМИ, о предполагаемых прямых переговорах с Россией, которые якобы должны были состояться в Анкаре 15-16 апреля. Украинские СМИ, ссылаясь на главу ведомства Андрея Сибигу, заявляют, что встреча не была запланирована.
«Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — заявила журналистка украинского СМИ. Турецкие СМИ же сообщали, что встреча России и Украины по вопросам безопасности в Черном море состоится 15-16 апреля в Анкаре.
Информацию распространил телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны. Там уточнили, что стороны обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.
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