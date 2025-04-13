CNN Turk раскрыл дату переговоров России и Украины

CNN Turk: переговоры между Россией и Украиной пройдут 15-16 апреля в Анкаре
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Россия и Украина встретятся для обсуждения безопасности в Черном море
Россия и Украина встретятся для обсуждения безопасности в Черном море Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Анкаре пройдут переговоры между представителями России и Украины 15-16 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны. 

«15-16 апреля в Командовании Военно-морских сил в Анкаре состоится встреча российских и украинских официальных лиц», — пишет CNN Turk. Там уточнили, что стороны обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Ранее в Белом доме объявили, что Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Переговоры между двумя странами прошли в Эр-Рияде 24 марта.

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В Анкаре пройдут переговоры между представителями России и Украины 15-16 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны.  «15-16 апреля в Командовании Военно-морских сил в Анкаре состоится встреча российских и украинских официальных лиц», — пишет CNN Turk. Там уточнили, что стороны обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море. Ранее в Белом доме объявили, что Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Переговоры между двумя странами прошли в Эр-Рияде 24 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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