CNN Turk раскрыл дату переговоров России и Украины

В Анкаре пройдут переговоры между представителями России и Украины 15-16 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны.
«15-16 апреля в Командовании Военно-морских сил в Анкаре состоится встреча российских и украинских официальных лиц», — пишет CNN Turk. Там уточнили, что стороны обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море.
Ранее в Белом доме объявили, что Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Переговоры между двумя странами прошли в Эр-Рияде 24 марта.
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