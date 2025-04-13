Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю

В Йемене Хуситы сообщили о запуске масштабной ракетной атаки в направлении Израиля. Согласно их заявлению, целями атаки стали аэропорт в Тель-Авиве, военная база рядом с Ашдодом и объект в Ашкелоне. Об этом сообщила арабская медиасеть Sadeed.
«Вооруженный силы Йемена сообщают о проведении двух военных операций. Одна из них была нацелена на базу „Содет Миха“ <...> Другая была нацелена на аэропорт Бен-Гурион», — сказано в сообщении.
Воздушные сирены тревоги 13 апреля прозвучали в центральном районе Израиля, в том числе в Тель-Авиве, вследствие ракетной атаки, исходящей из Йемена. Согласно информации от Армии обороны Израиля, после активации системы сирен тревоги, авиационные силы страны предприняли попытку перехватить два ракетных снаряда, запущенных из Йемена.
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