13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Екатеринбурге выбрали главных мисс и миссис «Великая Русь». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс прошел в Екатеринбурге 13 апреля
Конкурс прошел в Екатеринбурге 13 апреля Фото:

В Екатеринбурге 13 апреля подвели итоги конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь. Екатеринбург-2025». Победительницы будут представлять Екатеринбург во Всероссийском конкурсе красоты в Санкт-Петербурге в августе 2025 года, сообщили корреспонденту URA.RU организаторы.

«Мисс Великая Русь» стали 26-летняя преподавательница английского языка Анастасия Пошелюзная. Она любительница природы и походов, занимается волонтерством. Также девушка исследует уральскую кухню и ее роли в туризме.

Второе место заняла 24-летняя Виктория Маркова, став I вице-мисс Всея Руси. II вице-мисс стала 27-летняя Юлия Землянухина.

«Миссис Всея Руси» в Екатеринбурге стала 33-летняя Катерина Плетнева. У нее двое детей, женщина любит заниматься спортом и танцами, а работает в сфере маркетинга.

I вице-миссис стала 37-летняя Юлия Индикова. Третье место заняла 32-летняя Анна Ивлева, став II вице-миссис Всея Руси в Екатеринбурге.

Мисс Всея Руси (по центру) и миссис Всея Руси (справа от мисс)
Мисс Всея Руси (по центру) и миссис Всея Руси (справа от мисс)
Фото:

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В Екатеринбурге 13 апреля подвели итоги конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь. Екатеринбург-2025». Победительницы будут представлять Екатеринбург во Всероссийском конкурсе красоты в Санкт-Петербурге в августе 2025 года, сообщили корреспонденту URA.RU организаторы. «Мисс Великая Русь» стали 26-летняя преподавательница английского языка Анастасия Пошелюзная. Она любительница природы и походов, занимается волонтерством. Также девушка исследует уральскую кухню и ее роли в туризме. Второе место заняла 24-летняя Виктория Маркова, став I вице-мисс Всея Руси. II вице-мисс стала 27-летняя Юлия Землянухина. «Миссис Всея Руси» в Екатеринбурге стала 33-летняя Катерина Плетнева. У нее двое детей, женщина любит заниматься спортом и танцами, а работает в сфере маркетинга. I вице-миссис стала 37-летняя Юлия Индикова. Третье место заняла 32-летняя Анна Ивлева, став II вице-миссис Всея Руси в Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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