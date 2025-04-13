В Екатеринбурге 13 апреля подвели итоги конкурса красоты «Мисс и Миссис Великая Русь. Екатеринбург-2025». Победительницы будут представлять Екатеринбург во Всероссийском конкурсе красоты в Санкт-Петербурге в августе 2025 года, сообщили корреспонденту URA.RU организаторы.
«Мисс Великая Русь» стали 26-летняя преподавательница английского языка Анастасия Пошелюзная. Она любительница природы и походов, занимается волонтерством. Также девушка исследует уральскую кухню и ее роли в туризме.
Второе место заняла 24-летняя Виктория Маркова, став I вице-мисс Всея Руси. II вице-мисс стала 27-летняя Юлия Землянухина.
«Миссис Всея Руси» в Екатеринбурге стала 33-летняя Катерина Плетнева. У нее двое детей, женщина любит заниматься спортом и танцами, а работает в сфере маркетинга.
I вице-миссис стала 37-летняя Юлия Индикова. Третье место заняла 32-летняя Анна Ивлева, став II вице-миссис Всея Руси в Екатеринбурге.
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