13 апреля 2025

Россияне завоевали большую часть наград на чемпионате Европы по борьбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне лидируют по наградам на чемпионате Европы
Россияне лидируют по наградам на чемпионате Европы Фото:

На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе российская команда завоевала значительное количество медалей: 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых. Соревнования привлекли внимание многих спортивных аналитиков и поклонников борьбы.

Золотые медали российской команде принесли такие атлеты, как Начын Монгуш в категории до 57 кг, Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг) в вольной борьбе, передает ТАСС. В греко-римской борьбе и женской борьбе также были завоеваны золотые награды спортсменами Эмином Сефершаевым, Сергеем Семеновым, Екатериной Вербиной, Ольгой Хорошавцевой и Анастасией Сидельниковой.

О завершении чемпионата будет объявлено 13 апреля, а последние медали будут разыграны в греко-римской борьбе в воскресенье. Несмотря на строгие международные ограничения, российские спортсмены продолжают выступать на высоком уровне, представляя Объединенный мир борьбы на международной арене.

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На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе российская команда завоевала значительное количество медалей: 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых. Соревнования привлекли внимание многих спортивных аналитиков и поклонников борьбы. Золотые медали российской команде принесли такие атлеты, как Начын Монгуш в категории до 57 кг, Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг) в вольной борьбе, передает ТАСС. В греко-римской борьбе и женской борьбе также были завоеваны золотые награды спортсменами Эмином Сефершаевым, Сергеем Семеновым, Екатериной Вербиной, Ольгой Хорошавцевой и Анастасией Сидельниковой. О завершении чемпионата будет объявлено 13 апреля, а последние медали будут разыграны в греко-римской борьбе в воскресенье. Несмотря на строгие международные ограничения, российские спортсмены продолжают выступать на высоком уровне, представляя Объединенный мир борьбы на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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