На чемпионате Европы по борьбе в Братиславе российская команда завоевала значительное количество медалей: 10 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых. Соревнования привлекли внимание многих спортивных аналитиков и поклонников борьбы.
Золотые медали российской команде принесли такие атлеты, как Начын Монгуш в категории до 57 кг, Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг) в вольной борьбе, передает ТАСС. В греко-римской борьбе и женской борьбе также были завоеваны золотые награды спортсменами Эмином Сефершаевым, Сергеем Семеновым, Екатериной Вербиной, Ольгой Хорошавцевой и Анастасией Сидельниковой.
О завершении чемпионата будет объявлено 13 апреля, а последние медали будут разыграны в греко-римской борьбе в воскресенье. Несмотря на строгие международные ограничения, российские спортсмены продолжают выступать на высоком уровне, представляя Объединенный мир борьбы на международной арене.
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