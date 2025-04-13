13 апреля 2025

Россияне увидели символ спецоперации в небе над Москвой. Видео

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Москвичи увидели в небе гигантскую букву V
Москвичи увидели в небе гигантскую букву V Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Москвы массово обсуждают в соцсетях необычное атмосферное явление — гигантскую букву V, появившуюся в небе, которая является одним из символов спецоперации на Украине. Многие пользователи связали её с теорией заговора о «химтрейлах» — гипотетических химических следах, которые якобы распыляют самолёты для скрытых целей.

«Жители в соцсетях решили, что это химтрейлы, когда согласно теории заговора, кто то тайно распыляет с пассажирских самолетов некие „химикаты“. Считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — пишет telegram-канал Baza. 

В Росавиации пока не комментировали ситуацию. Напомним, теория о «химтрейлах» не имеет научных подтверждений и регулярно опровергается специалистами. Необычная V-образная форма могла возникнуть из-за специфического направления ветра на разных высотах, который «размыл» следы в чёткую геометрическую фигуру.

В 2022 году парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в публичном пространстве букв Z и V. С нарушителей закона взыскивается штраф в размере до 700 евро, пишет «Национальная служба новостей». 

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Жители Москвы массово обсуждают в соцсетях необычное атмосферное явление — гигантскую букву V, появившуюся в небе, которая является одним из символов спецоперации на Украине. Многие пользователи связали её с теорией заговора о «химтрейлах» — гипотетических химических следах, которые якобы распыляют самолёты для скрытых целей. «Жители в соцсетях решили, что это химтрейлы, когда согласно теории заговора, кто то тайно распыляет с пассажирских самолетов некие „химикаты“. Считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — пишет telegram-канал Baza.  В Росавиации пока не комментировали ситуацию. Напомним, теория о «химтрейлах» не имеет научных подтверждений и регулярно опровергается специалистами. Необычная V-образная форма могла возникнуть из-за специфического направления ветра на разных высотах, который «размыл» следы в чёткую геометрическую фигуру. В 2022 году парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в публичном пространстве букв Z и V. С нарушителей закона взыскивается штраф в размере до 700 евро, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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