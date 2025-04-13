13 апреля 2025

У иностранных топ-менеджеров вырос интерес к работе в России

© Служба новостей «URA.RU»
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У иностранных специалистов из Европы и США увеличился интерес к работе в России
У иностранных специалистов из Европы и США увеличился интерес к работе в России Фото:

В 2025 году иностранные топ-менеджеры, особенно из Европы и США, стали чаще проявлять интерес к работе в России. Основные причины интереса включают финансовые возможности, трудности с карьерным ростом на родине из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для своих детей. Об этом сообщают СМИ. 

«В 2024–2025 годах у иностранных квалифицированных специалистов из Европы и США увеличился интерес к работе в России. Этот тренд заметили несколько кадровых агентств», — сообщает РБК со ссылкой на данные агентств.

Издание отмечает, что иностранные специалисты интересуются работой в России из-за финансовых возможностей, трудностей с карьерным ростом на родине, требований к расовому и гендерному представительству, а также доверия к российскому образованию для детей. Эксперты прогнозируют продолжение этого тренда, отмечает СМИ. 

Ранее URA.RU сообщало, что к 2029 году наибольшим спросом на рынке труда будут пользоваться профессии в секторе персональных услуг, гостиничного бизнеса, общественного питания, науки, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, информации и связи, а также здравоохранения. Это следует из прогноза кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанного Министерством труда РФ.

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В 2025 году иностранные топ-менеджеры, особенно из Европы и США, стали чаще проявлять интерес к работе в России. Основные причины интереса включают финансовые возможности, трудности с карьерным ростом на родине из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для своих детей. Об этом сообщают СМИ.  «В 2024–2025 годах у иностранных квалифицированных специалистов из Европы и США увеличился интерес к работе в России. Этот тренд заметили несколько кадровых агентств», — сообщает РБК со ссылкой на данные агентств. Издание отмечает, что иностранные специалисты интересуются работой в России из-за финансовых возможностей, трудностей с карьерным ростом на родине, требований к расовому и гендерному представительству, а также доверия к российскому образованию для детей. Эксперты прогнозируют продолжение этого тренда, отмечает СМИ.  Ранее URA.RU сообщало, что к 2029 году наибольшим спросом на рынке труда будут пользоваться профессии в секторе персональных услуг, гостиничного бизнеса, общественного питания, науки, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, информации и связи, а также здравоохранения. Это следует из прогноза кадровой потребности на 2024–2029 годы, разработанного Министерством труда РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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