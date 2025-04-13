13 апреля 2025
12 апреля 2025

Глава депздрава ХМАО проверил больницы Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи поднимали вопросы кадрового дефицита, обеспечения жильем и необходимости капитального ремонта
Врачи поднимали вопросы кадрового дефицита, обеспечения жильем и необходимости капитального ремонта Фото:

Глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов проверил городскую клиническую больницу и поликлинику № 3 в Сургуте. По итогам визита, он подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждений.

«Завершающая точка выезда — Сургут. Рабочий день провел в городской клинической больнице и поликлинике № 3… По итогам визита подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждения… Обстановка рабочая, но важно не терять темп в развитии», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Помимо обычного обхода больницы, глава депздрава также прошел весь путь пациента от поступления до госпитализации и обратил внимание на качество оснащения палат и соблюдение стандартов безопасности. В поликлинике №3 же, Паськов для составления полной картины пообщался с пациенткой и узнал о способах записи к врачу и узким специалистам.

Врачи поднимали вопросы кадрового дефицита, обеспечения жильем и необходимости капитального ремонта. Глава депздрава же оценил перспективы внедрения новых технологий, в том числе телемедицины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов проверил городскую клиническую больницу и поликлинику № 3 в Сургуте. По итогам визита, он подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждений. «Завершающая точка выезда — Сургут. Рабочий день провел в городской клинической больнице и поликлинике № 3… По итогам визита подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждения… Обстановка рабочая, но важно не терять темп в развитии», — написал Паськов в своем telegram-канале. Помимо обычного обхода больницы, глава депздрава также прошел весь путь пациента от поступления до госпитализации и обратил внимание на качество оснащения палат и соблюдение стандартов безопасности. В поликлинике №3 же, Паськов для составления полной картины пообщался с пациенткой и узнал о способах записи к врачу и узким специалистам. Врачи поднимали вопросы кадрового дефицита, обеспечения жильем и необходимости капитального ремонта. Глава депздрава же оценил перспективы внедрения новых технологий, в том числе телемедицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...