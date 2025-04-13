Глава депздрава ХМАО проверил больницы Сургута

Глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов проверил городскую клиническую больницу и поликлинику № 3 в Сургуте. По итогам визита, он подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждений.
«Завершающая точка выезда — Сургут. Рабочий день провел в городской клинической больнице и поликлинике № 3… По итогам визита подчеркнул необходимость четкой расстановки приоритетов и продуманного плана развития учреждения… Обстановка рабочая, но важно не терять темп в развитии», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Помимо обычного обхода больницы, глава депздрава также прошел весь путь пациента от поступления до госпитализации и обратил внимание на качество оснащения палат и соблюдение стандартов безопасности. В поликлинике №3 же, Паськов для составления полной картины пообщался с пациенткой и узнал о способах записи к врачу и узким специалистам.
Врачи поднимали вопросы кадрового дефицита, обеспечения жильем и необходимости капитального ремонта. Глава депздрава же оценил перспективы внедрения новых технологий, в том числе телемедицины.
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