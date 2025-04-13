13 апреля 2025

Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ, забив 896-ю шайбу

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Овечкин установил абсолютный рекорд
Овечкин установил абсолютный рекорд Фото:
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Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в матче против «Коламбуса». Он довел число заброшенных шайб до 896.

«Есть 43-й гол Ови в сезоне и 896-й — в карьере в чемпионатах НХЛ», — передает РИА Новости. Ранее Овечкин повторил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки.

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Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в матче против «Коламбуса». Он довел число заброшенных шайб до 896. «Есть 43-й гол Ови в сезоне и 896-й — в карьере в чемпионатах НХЛ», — передает РИА Новости. Ранее Овечкин повторил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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