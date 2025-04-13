Овечкин обновил мировой рекорд по голам в НХЛ, забив 896-ю шайбу

Овечкин установил абсолютный рекорд
новость из сюжетаОвечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу
Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в матче против «Коламбуса». Он довел число заброшенных шайб до 896.
«Есть 43-й гол Ови в сезоне и 896-й — в карьере в чемпионатах НХЛ», — передает РИА Новости. Ранее Овечкин повторил рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки.
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