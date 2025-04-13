13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Свердловской области несовершеннолетняя водительница вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

В Нижнем Тагиле 17-летняя девушка без прав сбила пенсионерку
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП госпитализировали двоих человек
В результате ДТП госпитализировали двоих человек Фото:

В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка на Hyundai выехала на пешеходную часть и сбила пенсионерку. Инцидент произошел 13 апреля вечером.

«По предварительным данным, 17-летняя девушка, управляя Hyundai Sonata, потеряла контроль над машиной во время левого поворота. Автомобиль выехал на тротуар, где сбил 70-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в металлическое ограждение»,  — сообщило издание Tagil.LIFE со ссылкой на Госавтоинспекцию. 

Автомобиль принадлежит 18-летнему парню девушки, который и пустил ее за руль. Он также пострадал в результате ДТП и был доставлен в больницу. Сама девушка из Алапаевска. Против нее и ее парня возбуждены административные дела.

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В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка на Hyundai выехала на пешеходную часть и сбила пенсионерку. Инцидент произошел 13 апреля вечером. «По предварительным данным, 17-летняя девушка, управляя Hyundai Sonata, потеряла контроль над машиной во время левого поворота. Автомобиль выехал на тротуар, где сбил 70-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в металлическое ограждение»,  — сообщило издание Tagil.LIFE со ссылкой на Госавтоинспекцию.  Автомобиль принадлежит 18-летнему парню девушки, который и пустил ее за руль. Он также пострадал в результате ДТП и был доставлен в больницу. Сама девушка из Алапаевска. Против нее и ее парня возбуждены административные дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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