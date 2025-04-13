В Свердловской области несовершеннолетняя водительница вылетела на тротуар и сбила пенсионерку

В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя девушка на Hyundai выехала на пешеходную часть и сбила пенсионерку. Инцидент произошел 13 апреля вечером.
«По предварительным данным, 17-летняя девушка, управляя Hyundai Sonata, потеряла контроль над машиной во время левого поворота. Автомобиль выехал на тротуар, где сбил 70-летнюю женщину-пешехода, а затем врезался в металлическое ограждение», — сообщило издание Tagil.LIFE со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Автомобиль принадлежит 18-летнему парню девушки, который и пустил ее за руль. Он также пострадал в результате ДТП и был доставлен в больницу. Сама девушка из Алапаевска. Против нее и ее парня возбуждены административные дела.
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