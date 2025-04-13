13 апреля 2025
12 апреля 2025

Бензин в Пермском крае рискует вырасти в цене

Пермский край ждет повышение цен на бензин на 7-15%
© Служба новостей «URA.RU»
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На стоимость бензина будет влиять политический фактор
На стоимость бензина будет влиять политический фактор Фото:

В Пермском крае ожидается значительный рост цен на бензин, который может достигнуть 12-15%. Об этом РБК Пермь рассказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ.

«Пермский край видит удорожание уже сейчас. Рост цен в апреле уже можно назвать существенным. На дальнейшие цены будут больше влиять больше не экономические, а политические факторы», — приводит слова эксперта РБК Пермь.

Отмечается, что на рост стоимости бензина влияет и сезонный фактор. Весной потребление топлива возрастает в связи с проведением сельскохозяйственных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что бензин в Прикамье взлетел в цене. За неделю с 1 по 7 апреля 2025 года стоимость бензина марки АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей, цена на АИ-98 выросла до 85,18 рублей за литр.

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В Пермском крае ожидается значительный рост цен на бензин, который может достигнуть 12-15%. Об этом РБК Пермь рассказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ. «Пермский край видит удорожание уже сейчас. Рост цен в апреле уже можно назвать существенным. На дальнейшие цены будут больше влиять больше не экономические, а политические факторы», — приводит слова эксперта РБК Пермь. Отмечается, что на рост стоимости бензина влияет и сезонный фактор. Весной потребление топлива возрастает в связи с проведением сельскохозяйственных работ. Ранее URA.RU сообщало, что бензин в Прикамье взлетел в цене. За неделю с 1 по 7 апреля 2025 года стоимость бензина марки АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей, цена на АИ-98 выросла до 85,18 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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