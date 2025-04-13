Бензин в Пермском крае рискует вырасти в цене

В Пермском крае ожидается значительный рост цен на бензин, который может достигнуть 12-15%. Об этом РБК Пермь рассказала Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ.
«Пермский край видит удорожание уже сейчас. Рост цен в апреле уже можно назвать существенным. На дальнейшие цены будут больше влиять больше не экономические, а политические факторы», — приводит слова эксперта РБК Пермь.
Отмечается, что на рост стоимости бензина влияет и сезонный фактор. Весной потребление топлива возрастает в связи с проведением сельскохозяйственных работ.
Ранее URA.RU сообщало, что бензин в Прикамье взлетел в цене. За неделю с 1 по 7 апреля 2025 года стоимость бензина марки АИ-95 составила 61,05 рублей вместо 60,92 рублей, цена на АИ-98 выросла до 85,18 рублей за литр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!