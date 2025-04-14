ВСУ угрожали изнасилованием многодетной матери в присутствии детей под Курском

Три бойца ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием в присутствии ее детей в селе Казачья Локня (Курская область). Об этом рассказала сама женщина.
«Они ее ставили в позу, угрожали тем, что будут делать все вот эти вот вещи [насиловать] в присутствии ее малолетних детей», — сообщила односельчанка женщины со ссылкой на слова последней. Ее рассказ передает РИА Новости.
Казачья Локня была освобождена 12 марта в рамках масштабного наступления ВС РФ, начавшегося в начале месяца. Жители села рассказывали, что молились высшим силам и президенту РФ Владимиру Путину, надеясь на скорое освобождение.
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