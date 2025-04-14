ВСУ угрожали изнасилованием многодетной матери в присутствии детей под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы ВСУ угрожали матери изнасилованием в Казачьей Локне
Бойцы ВСУ угрожали матери изнасилованием в Казачьей Локне Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Три бойца ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием в присутствии ее детей в селе Казачья Локня (Курская область). Об этом рассказала сама женщина. 

«Они ее ставили в позу, угрожали тем, что будут делать все вот эти вот вещи [насиловать] в присутствии ее малолетних детей», — сообщила односельчанка женщины со ссылкой на слова последней. Ее рассказ передает РИА Новости. 

Казачья Локня была освобождена 12 марта в рамках масштабного наступления ВС РФ, начавшегося в начале месяца. Жители села рассказывали, что молились высшим силам и президенту РФ Владимиру Путину, надеясь на скорое освобождение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три бойца ВСУ угрожали многодетной матери изнасилованием в присутствии ее детей в селе Казачья Локня (Курская область). Об этом рассказала сама женщина.  «Они ее ставили в позу, угрожали тем, что будут делать все вот эти вот вещи [насиловать] в присутствии ее малолетних детей», — сообщила односельчанка женщины со ссылкой на слова последней. Ее рассказ передает РИА Новости.  Казачья Локня была освобождена 12 марта в рамках масштабного наступления ВС РФ, начавшегося в начале месяца. Жители села рассказывали, что молились высшим силам и президенту РФ Владимиру Путину, надеясь на скорое освобождение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...