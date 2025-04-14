Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

Российский боец сумел обезвредить украинский дрон с помощью обычной палки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Метким ударом палки наш боец обезвредил вражеский дрон», — написал Лисицын в своем telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. По его словам, инцидент произошел во время попытки атаки дрона.
Ранее российский военнослужащий из Забайкальского края с позывным Тунгус сумел сбить дрон-камикадзе противника, бросив в него мешок с продуктами. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов.
Тунгус, находясь на дежурстве в окопе, вернулся на дислокацию с продуктами и заметил украинский беспилотник. Спрятавшись в траве, он сбил дрон, который нес гранату от РПГ. Вызрывотехники обезвредили гранату, а дрон забрали как трофей, передает 360.ru.
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