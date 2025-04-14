Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец ВС РФ сбил дрон ВСУ необычным способом
Боец ВС РФ сбил дрон ВСУ необычным способом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский боец сумел обезвредить украинский дрон с помощью обычной палки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«Метким ударом палки наш боец обезвредил вражеский дрон», — написал Лисицын в своем telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. По его словам, инцидент произошел во время попытки атаки дрона.

Ранее российский военнослужащий из Забайкальского края с позывным Тунгус сумел сбить дрон-камикадзе противника, бросив в него мешок с продуктами. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов.

Тунгус, находясь на дежурстве в окопе, вернулся на дислокацию с продуктами и заметил украинский беспилотник. Спрятавшись в траве, он сбил дрон, который нес гранату от РПГ. Вызрывотехники обезвредили гранату, а дрон забрали как трофей, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец сумел обезвредить украинский дрон с помощью обычной палки. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. «Метким ударом палки наш боец обезвредил вражеский дрон», — написал Лисицын в своем telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. По его словам, инцидент произошел во время попытки атаки дрона. Ранее российский военнослужащий из Забайкальского края с позывным Тунгус сумел сбить дрон-камикадзе противника, бросив в него мешок с продуктами. Об этом сообщил глава региона Александр Осипов. Тунгус, находясь на дежурстве в окопе, вернулся на дислокацию с продуктами и заметил украинский беспилотник. Спрятавшись в траве, он сбил дрон, который нес гранату от РПГ. Вызрывотехники обезвредили гранату, а дрон забрали как трофей, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...