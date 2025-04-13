13 апреля 2025
12 апреля 2025

Советник губернатора Шумкова готовится возглавить департамент ЖКХ мэрии Кургана. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане обсуждают, что советник губернатора Константин Малышев возглавит департамент ЖКХ мэрии города
В Кургане обсуждают, что советник губернатора Константин Малышев возглавит департамент ЖКХ мэрии города Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

В администрации Кургана обсуждается возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников URA.RU, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Сейчас он активно вникает в работу ведомства, а действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появляется на рабочем месте уже более двух недель.

«Малышев в последнее время регулярно бывает в департаменте ЖКХ, изучает внутренние процессы, консультируется с сотрудниками. Александра Медведева никто не видит уже больше двух недель — он словно пропал. Немалая вероятность, что вскоре Малышев займет его пост», — делятся инсайдеры, близкие к мэрии.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана, а также в департамент информационной и внутренней политики региона. Ответ ожидается.

Константин Малышев ранее занимал пост заместителя губернатора Курганской области. После ухода с этой должности он остался в команде главы региона Вадима Шумкова в статусе советника по вопросам строительства.

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В администрации Кургана обсуждается возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников URA.RU, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Сейчас он активно вникает в работу ведомства, а действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появляется на рабочем месте уже более двух недель. «Малышев в последнее время регулярно бывает в департаменте ЖКХ, изучает внутренние процессы, консультируется с сотрудниками. Александра Медведева никто не видит уже больше двух недель — он словно пропал. Немалая вероятность, что вскоре Малышев займет его пост», — делятся инсайдеры, близкие к мэрии. Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана, а также в департамент информационной и внутренней политики региона. Ответ ожидается. Константин Малышев ранее занимал пост заместителя губернатора Курганской области. После ухода с этой должности он остался в команде главы региона Вадима Шумкова в статусе советника по вопросам строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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