В администрации Кургана обсуждается возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников URA.RU, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Сейчас он активно вникает в работу ведомства, а действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появляется на рабочем месте уже более двух недель.
«Малышев в последнее время регулярно бывает в департаменте ЖКХ, изучает внутренние процессы, консультируется с сотрудниками. Александра Медведева никто не видит уже больше двух недель — он словно пропал. Немалая вероятность, что вскоре Малышев займет его пост», — делятся инсайдеры, близкие к мэрии.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана, а также в департамент информационной и внутренней политики региона. Ответ ожидается.
Константин Малышев ранее занимал пост заместителя губернатора Курганской области. После ухода с этой должности он остался в команде главы региона Вадима Шумкова в статусе советника по вопросам строительства.
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