Трамп заявил, что пытается прекратить «войну Байдена» на Украине

Трамп заявил, что пытается прекратить войну Байдена
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине — это война экс-главы Штатов Джо Байдена, а он просто пытается ее прекратить. Его слова передают американские СМИ.
«Запомните: это война Байдена», — сказал Дональд Трамп, его слова передает CNN. Он подчеркнул, что просто пытается остановить конфликт и спасти множество жизней. Эти слова стали ответом на критику со стороны Байдена.
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