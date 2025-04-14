Трамп заявил, что пытается прекратить «войну Байдена» на Украине

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Трамп заявил, что пытается прекратить войну Байдена
Трамп заявил, что пытается прекратить войну Байдена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине — это война экс-главы Штатов Джо Байдена, а он просто пытается ее прекратить. Его слова передают американские СМИ.

«Запомните: это война Байдена», — сказал Дональд Трамп, его слова передает CNN. Он подчеркнул, что просто пытается остановить конфликт и спасти множество жизней. Эти слова стали ответом на критику со стороны Байдена.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине — это война экс-главы Штатов Джо Байдена, а он просто пытается ее прекратить. Его слова передают американские СМИ. «Запомните: это война Байдена», — сказал Дональд Трамп, его слова передает CNN. Он подчеркнул, что просто пытается остановить конфликт и спасти множество жизней. Эти слова стали ответом на критику со стороны Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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