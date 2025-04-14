Друг Пугачевой жестко высказался о Ефремове

Актер Михаил Ефремов смог увеличить ценник за свои выступления после того, как насмерть сбил человека, благодаря «черному пиару». Об этом заявил 40-летний певец, композитор и актер Сергей Савин.
«Раньше расценки Ефремова были абсолютно обычными, вменяемыми. А сейчас... Как говорила Алла Борисовна Пугачева, 'черный пиар — это тоже пиар'», — сказал Сергей Савин в беседе с aif.ru. По его словам, вся эта трагическая история теперь работает на ценник Ефремова, привлекая большое количество журналистов к любому мероприятию, где заявлено его участие.
Савин также отметил, что несмотря на возросший гонорар, Ефремов испытывает моральные страдания из-за произошедшего. Актер признал свою ошибку и обязался финансово поддерживать семью погибшего. Увеличившиеся гонорары, по словам Савина, окажутся полезными для этой цели.
Певец и композитор выиграл телешоу «Фактор А», где российская артистка Алла Пугачева, будучи председателем жюри, выделила его среди других участников. Это стало началом их профессиональных отношений.
Ефремов был осужден в 2020 году за вождение в пьяном виде, которое привело к смерти человека. Его приговорили к 7,5 годам колонии. После того, как актер отбыл половину срока, он получил возможность выйти по УДО. 9 апреля Ефремова освободили.
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