13 апреля 2025
12 апреля 2025

В Тюмени ищут больше тысячи водителей

Водители стали самыми востребованными специалистами в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме водителей в топе востребованных профессий - инженеры и повара
Кроме водителей в топе востребованных профессий - инженеры и повара Фото:

Тюменские работодатели выставили около 1200 вакансий водителей за первый квартал года. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения. 

«в первом квартале года самыми востребованными специалистами стали водители. Работодатели опубликовали 1200 вакансий по этой специальности», — приводит данные департамента «РБК Тюмень».

Как показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru, средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составляет около 140 тысяч рублей. Отмечается, что среди востребованных специалистов в настоящий момент в регионе — инженеры и повара. В целом же самый высокий спрос на работников наблюдается в строительстве и обрабатывающем производстве.

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Тюменские работодатели выставили около 1200 вакансий водителей за первый квартал года. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.  «в первом квартале года самыми востребованными специалистами стали водители. Работодатели опубликовали 1200 вакансий по этой специальности», — приводит данные департамента «РБК Тюмень». Как показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru, средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составляет около 140 тысяч рублей. Отмечается, что среди востребованных специалистов в настоящий момент в регионе — инженеры и повара. В целом же самый высокий спрос на работников наблюдается в строительстве и обрабатывающем производстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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