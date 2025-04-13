В Тюмени ищут больше тысячи водителей

Тюменские работодатели выставили около 1200 вакансий водителей за первый квартал года. Об этом сообщает региональный департамент труда и занятости населения.
«в первом квартале года самыми востребованными специалистами стали водители. Работодатели опубликовали 1200 вакансий по этой специальности», — приводит данные департамента «РБК Тюмень».
Как показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru, средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составляет около 140 тысяч рублей. Отмечается, что среди востребованных специалистов в настоящий момент в регионе — инженеры и повара. В целом же самый высокий спрос на работников наблюдается в строительстве и обрабатывающем производстве.
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