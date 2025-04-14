ФСБ задержала гражданина Молдавии за контрабанду бомб и попытку подрыва

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ФСБ задержала гражданина Молдавии, воевавшего на стороне ВСУ
ФСБ задержала гражданина Молдавии, воевавшего на стороне ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Молдавии Мариус Пруняну подозревается в контрабанде взрывных устройств и в попытке совершения терактов на территории России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России.

Благодаря оперативной работе ФСБ Пруняну не удалось реализовать задуманное. Задержание произошло до того, как он смог заложить взрывные устройства на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был отправлен из Молдавии с целью транспортировки взрывных устройств в Россию. Целью Пруняну было создание тайников со взрывчаткой в городах Волгоград и Саратов. В ходе операции он использовал внедорожник со специально оборудованным тайником, содержащим три взрывных устройства, для перевозки материалов через несколько стран Европы. 

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Гражданин Молдавии Мариус Пруняну подозревается в контрабанде взрывных устройств и в попытке совершения терактов на территории России по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности России. Благодаря оперативной работе ФСБ Пруняну не удалось реализовать задуманное. Задержание произошло до того, как он смог заложить взрывные устройства на территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости. Пруняну, ранее участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был отправлен из Молдавии с целью транспортировки взрывных устройств в Россию. Целью Пруняну было создание тайников со взрывчаткой в городах Волгоград и Саратов. В ходе операции он использовал внедорожник со специально оборудованным тайником, содержащим три взрывных устройства, для перевозки материалов через несколько стран Европы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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