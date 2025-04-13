Пенсионерка в Златоусте отдала лже-жениху из Швейцарии два миллиона

В Златоусте (Челябинская область) 61-летняя пенсионерка рассталась с двумя миллионами рублей, которые она отдала лже-жениху из Швейцарии. Как рассказали в пресс-службе городского отдела полиции, женщина раскрыла обман, тщетно прождав суженого в аэропорту два дня.
«Весь роман происходил только в письмах. В результате жительница Златоуста перевела мошеннику более двух миллионов рублей, из которых большая часть взята в кредит и в заем», — сообщили в полиции.
Преступник, которому якобы 60 лет, выманивал средства под разными предлогами. Просил деньги на подарки от будущей мачехи на День рождения падчерице или пасынку, совместный отпуск, авиабилеты, страхование жизни жениха, бронирование гостиницы. Несмотря на отсутствие видеосвязи или телефонных разговоров, женщина продолжала переводить деньги.
В полицию жительница обратилась лишь после двух дней ожидания в аэропорту. Расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.
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