13 апреля 2025
12 апреля 2025

Уровень воды в опасной тюменской реке вырос за сутки на полметра. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в реке Иртыш вырос за сутки на 65 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий уровень воды в этом году ожидается в реках Иртыш, Ишим и Тобол
Высокий уровень воды в этом году ожидается в реках Иртыш, Ишим и Тобол Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см.

«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 512 см. Изменение уровня воды за сутки +65 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 261 см, изменения за сутки +37 см», — указано на сайте сервиса.

В других районах региона произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга +1 (567 см);
  • в Абатском река Ишим +9 (704 см);
  • в Ялуторовске река Тобол +2 (468 см);
  • в Ишиме река Ишим +9 (627 см);
  • в Викулово река Ишим +2 (615 см);
  • в Ильинке река Ишим +2 (750 см).
Как изменился уровень воды в реках Тюменской области
Как изменился уровень воды в реках Тюменской области
Фото:

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В Тюменской области уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см. «Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 512 см. Изменение уровня воды за сутки +65 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 261 см, изменения за сутки +37 см», — указано на сайте сервиса. В других районах региона произошли следующие изменения:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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