Высокий уровень воды в этом году ожидается в реках Иртыш, Ишим и Тобол
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области уровень воды в реке Иртыш за сутки вырос на 65 сантиметров. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. В Ишиме вода прибывает на 2-9 см.
«Название гидропоста: Иртыш — Тобольск. Уровень воды над нулем поста 512 см. Изменение уровня воды за сутки +65 см. Гидропост Тура — Тюмень, уровень воды — 261 см, изменения за сутки +37 см», — указано на сайте сервиса.
В других районах региона произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга +1 (567 см);
- в Абатском река Ишим +9 (704 см);
- в Ялуторовске река Тобол +2 (468 см);
- в Ишиме река Ишим +9 (627 см);
- в Викулово река Ишим +2 (615 см);
- в Ильинке река Ишим +2 (750 см).
Как изменился уровень воды в реках Тюменской области
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