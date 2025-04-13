13 апреля 2025

Родина легендарной каски: как Лысьва стала городом трудовой доблести

Лысьва в годы Великой Отечественной войны выпустила миллионы касок и боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер по производству касок
Конвейер по производству касок
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В годы Великой Отечественной войны город Лысьва Пермской (тогда — Молотовской) области находился в тылу. Но его жители внесли неоценимый вклад в победу над Германией. Лысьва фронтовых лет стала центром производства продукции для армии СССР, центром эвакуации и военной медицины. В 2021 году Лысьве присвоили почетное звание города трудовой доблести. О вкладе горожан в Великую Победу — в материале URA.RU.

Лысьвенский металлургический завод
Лысьвенский металлургический завод

Довоенная история города

История Лысьвы началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода. Этот год официально считается годом образования Лысьвы и металлургического завода. Литейное производство и город стали одним целым. С началом ХХ века происходит реконструкция завода, старое оборудование заменяют мартеновскими печами. В 1913 году на заводе начали выпуск эмалированной посуды. К 1929 году предприятие выпускало 43% хромированной жести в СССР. Население города к 1939 году составляло 51,5 тысячи человек. Для подготовки молодых кадров в Лысьве создали систему трудовых резервов. Ее основой были ремесленные училища и школы.

Во время войны на заводе трудились женщины и дети
Во время войны на заводе трудились женщины и дети

Начало войны

Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. С началом войны, 22 июня 1941 года, завод перешел на 12-часовой рабочий день.

Рабочих рук не хватало, и городская партийная организация обратилась с призывом: «Товарищи домохозяйки! Приходите работать на завод, вставайте к станкам, машинам, агрегатам. Своим трудом помогите Красной Армии громить и уничтожать врага!». За годы войны на предприятие было принято 13 844 человека. Для соблюдения режима секретности Лысьвенский металлургический завод получил название «Завод № 700».

Легендарная лысьвенская каска

Производство этого знаменитого стального шлема образца 1940 года (СШ-40) было освоено на предприятии еще до войны. За модернизацией производства следил сам Сталин. С 1942 года с увеличением заказов и после закрытия производства шлемов в Сталинграде полностью весь выпуск касок происходил на единственном заводе в стране — лысьвенском.

Во время войны лысьвенская каска спасла миллионы жизней
Во время войны лысьвенская каска спасла миллионы жизней

Все производство сосредоточили в одном месте. Начинали с выплавки броневой стали. А особую обтекаемую форму стального шлема разрабатывали инженеры-конструкторы завода, которые впоследствии удостоили Государственной премии СССР за коренное усовершенствование технологии выпуска средств индивидуальной защиты бойцов Красной Армии.

Задачу перед лысьвенскими специалистами по созданию максимально надежной и удобной защитной шлем-каски советское руководство ставило еще до войны. Вес изделия должен был не превышать 800 граммов, при этом оно должно было выдерживать выстрел из винтовки, автомата, а также удары шрапнели и осколков. Заводчане подобрали оптимальную сталь и добились практически идеальной обтекаемой формы каски из броневой стали толщиной в один миллиметр.

Каска стала одним из символов Победы
Каска стала одним из символов Победы
Фото:

В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», а одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года она состояла на вооружении Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира.

Производство боеприпасов

Но это была не единственная продукция оборонного назначения завода. Еще до войны предприятие имело развитое спецпроизводство, а с 1941 года на предприятии начали выпускать миллионными партиями 12 новых видов изделий. Это взрыватели, снаряды 37 и 152 миллиметров, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки и противогазы. С 1942 года в Лысьве развернули и производство и «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников.

В начале 1942 года на заводе организовали поточное производство 37-миллиметровых снарядов, а также освоили выпуск пяти видов 152-миллиметровых снарядов, (два вида химических — ударного и дистанционного действия — и три вида осколочно-фугасных). В отдельных цехах производили также взрыватели к снарядам и авиабомбам — всего их сделали 21 млн штук. В том же году завод освоил, а в 1944 году наладил поточный выпуск зенитных снарядов, благодаря чему войска ПВО получили более четырех миллионов таких изделий.

Трудовой подвиг города

К августу 1941 года в город прибыло два эшелона эвакуированных — более 500 жителей западных областей Белоруссии, Литвы и Москвы, преимущественно женщины и дети. В Лысьву эвакуируют и предприятия: завод им. Иванова из Одессы, завод «Рессора» из Москвы и металлоштамповочного завод из Полтавы, а также трикотажная фабрика и пищекомбинат.

Завод производил военную продукцию миллионными партиями
Завод производил военную продукцию миллионными партиями

Массовый трудовой героизм лысьвенцев позволил восполнить потери в выпуске стали и проката, которые не могли давать в 1941—1942 годах заводы на юге и юго-западе страны, оказавшиеся под немецкой оккупацией. Рабочие города под девизом «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт» трудились по 11—12 часов в сутки без выходных и праздников. Из-за нехватки рабочих рук к станкам вставали женщины, дети и старики. А 13-летние подростки выполняли общую норму, работая наряду со взрослыми. Известны случаи, когда на производстве трудились дети и более младшего возраста — они шили подушки для амортизации касок.

Широко развернулись на городских предприятиях соревнования фронтовых бригад и социалистические состязания за звание лучшего в профессии, а также ширилось стахановское движение. Лысьвенский металлургический завод трижды становился лучшим среди всех заводов черной металлургии СССР.

За четыре года войны завод № 700 выпустил 10,5 миллиона солдатских шлемов, а также 18 миллионов противогазов и 14 миллионов армейских котелков. Каски и стальные нагрудники, произведенные в Лысьве, спасли миллионы жизней красноармейцев.

Музей Гознака, Пермь
Облигации военного займа
Фото:

Гражданское производство и государственный заем

На нужды армии работали предприятия легкой и пищевой промышленности. В 1942 году в здании кинотеатра «Триумф» открылась трикотажная фабрика, выпускавшая теплую одежду (свитера, телогрейки, носки, подшлемники, белье). Мясокомбинат и молочный комбинат производили консервы, копчености и пищевые концентраты.

За годы войны жители Лысьвы внесли в Фонд обороны страны и дали взаймы государству 36,7 млн рублей, а также собрали для Красной Армии 11 878 теплых вещей и продуктовых посылок. Также лысьвенцы собрали и перечислили на строительство самолетов и эскадрилий более 5,2 млн рублей.

Эвакуационные госпитали

В Молотовской (Пермской) области было развернуто 149 госпиталей
В Молотовской (Пермской) области было развернуто 149 госпиталей

В августе 1941 года в Лысьву прибывают первые поезда с ранеными солдатами. В городе развертываются семь госпиталей, операции идут круглосуточно. Вместе с врачами жизни фронтовиков спасают сандружинницы и медсестры — жительницы города, прошедшие обучение в школе медицинских сестер.

Под госпитали были отданы здания школ. Медицинская помощь оказывалась не только советским бойцам, но и военнопленным. Заботу о раненых врачи совмещали с выращиванием картофеля и других овощей, заготавливали дрова и сено для лошадей. В госпитали часто приходили школьники и студенты, которые устраивали для красноармейцев театральные представления и концерты.

С 1941 по 1945 год лечение в местных госпиталях прошли более 10 тысяч человек, до 70% из них возвратились в строй. Главным хирургом города и района, консультантом всех госпиталей с 1943 года являлся Петр Кошурников, который за годы войны сделал более пяти тысяч операций. Незадолго до конца войны его наградили орденом Красной Звезды.

Награды завода и города

Стела в городе Лысьва
Стела в городе Лысьва

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны завод №700 награжден орденом Ленина. А в сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для нужд РККА в годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

9 сентября 2021 года Указом президента России Владимира Путина Лысьве было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В 2023 году в Лысьве в честь этого установили стелу на проспекте Победы. Она открывает Аллею ветеранов-победителей.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Лысьва стала вторым городом в Пермском крае после Перми, который удостоился такого высокого звания.

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В годы Великой Отечественной войны город Лысьва Пермской (тогда — Молотовской) области находился в тылу. Но его жители внесли неоценимый вклад в победу над Германией. Лысьва фронтовых лет стала центром производства продукции для армии СССР, центром эвакуации и военной медицины. В 2021 году Лысьве присвоили почетное звание города трудовой доблести. О вкладе горожан в Великую Победу — в материале URA.RU. Довоенная история города История Лысьвы началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода. Этот год официально считается годом образования Лысьвы и металлургического завода. Литейное производство и город стали одним целым. С началом ХХ века происходит реконструкция завода, старое оборудование заменяют мартеновскими печами. В 1913 году на заводе начали выпуск эмалированной посуды. К 1929 году предприятие выпускало 43% хромированной жести в СССР. Население города к 1939 году составляло 51,5 тысячи человек. Для подготовки молодых кадров в Лысьве создали систему трудовых резервов. Ее основой были ремесленные училища и школы. Начало войны Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. С началом войны, 22 июня 1941 года, завод перешел на 12-часовой рабочий день. Рабочих рук не хватало, и городская партийная организация обратилась с призывом: «Товарищи домохозяйки! Приходите работать на завод, вставайте к станкам, машинам, агрегатам. Своим трудом помогите Красной Армии громить и уничтожать врага!». За годы войны на предприятие было принято 13 844 человека. Для соблюдения режима секретности Лысьвенский металлургический завод получил название «Завод № 700». Легендарная лысьвенская каска Производство этого знаменитого стального шлема образца 1940 года (СШ-40) было освоено на предприятии еще до войны. За модернизацией производства следил сам Сталин. С 1942 года с увеличением заказов и после закрытия производства шлемов в Сталинграде полностью весь выпуск касок происходил на единственном заводе в стране — лысьвенском. Все производство сосредоточили в одном месте. Начинали с выплавки броневой стали. А особую обтекаемую форму стального шлема разрабатывали инженеры-конструкторы завода, которые впоследствии удостоили Государственной премии СССР за коренное усовершенствование технологии выпуска средств индивидуальной защиты бойцов Красной Армии. Задачу перед лысьвенскими специалистами по созданию максимально надежной и удобной защитной шлем-каски советское руководство ставило еще до войны. Вес изделия должен был не превышать 800 граммов, при этом оно должно было выдерживать выстрел из винтовки, автомата, а также удары шрапнели и осколков. Заводчане подобрали оптимальную сталь и добились практически идеальной обтекаемой формы каски из броневой стали толщиной в один миллиметр. В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», а одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года она состояла на вооружении Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Производство боеприпасов Но это была не единственная продукция оборонного назначения завода. Еще до войны предприятие имело развитое спецпроизводство, а с 1941 года на предприятии начали выпускать миллионными партиями 12 новых видов изделий. Это взрыватели, снаряды 37 и 152 миллиметров, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки и противогазы. С 1942 года в Лысьве развернули и производство и «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников. В начале 1942 года на заводе организовали поточное производство 37-миллиметровых снарядов, а также освоили выпуск пяти видов 152-миллиметровых снарядов, (два вида химических — ударного и дистанционного действия — и три вида осколочно-фугасных). В отдельных цехах производили также взрыватели к снарядам и авиабомбам — всего их сделали 21 млн штук. В том же году завод освоил, а в 1944 году наладил поточный выпуск зенитных снарядов, благодаря чему войска ПВО получили более четырех миллионов таких изделий. Трудовой подвиг города К августу 1941 года в город прибыло два эшелона эвакуированных — более 500 жителей западных областей Белоруссии, Литвы и Москвы, преимущественно женщины и дети. В Лысьву эвакуируют и предприятия: завод им. Иванова из Одессы, завод «Рессора» из Москвы и металлоштамповочного завод из Полтавы, а также трикотажная фабрика и пищекомбинат. Массовый трудовой героизм лысьвенцев позволил восполнить потери в выпуске стали и проката, которые не могли давать в 1941—1942 годах заводы на юге и юго-западе страны, оказавшиеся под немецкой оккупацией. Рабочие города под девизом «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт» трудились по 11—12 часов в сутки без выходных и праздников. Из-за нехватки рабочих рук к станкам вставали женщины, дети и старики. А 13-летние подростки выполняли общую норму, работая наряду со взрослыми. Известны случаи, когда на производстве трудились дети и более младшего возраста — они шили подушки для амортизации касок. Широко развернулись на городских предприятиях соревнования фронтовых бригад и социалистические состязания за звание лучшего в профессии, а также ширилось стахановское движение. Лысьвенский металлургический завод трижды становился лучшим среди всех заводов черной металлургии СССР. За четыре года войны завод № 700 выпустил 10,5 миллиона солдатских шлемов, а также 18 миллионов противогазов и 14 миллионов армейских котелков. Каски и стальные нагрудники, произведенные в Лысьве, спасли миллионы жизней красноармейцев. Гражданское производство и государственный заем На нужды армии работали предприятия легкой и пищевой промышленности. В 1942 году в здании кинотеатра «Триумф» открылась трикотажная фабрика, выпускавшая теплую одежду (свитера, телогрейки, носки, подшлемники, белье). Мясокомбинат и молочный комбинат производили консервы, копчености и пищевые концентраты. За годы войны жители Лысьвы внесли в Фонд обороны страны и дали взаймы государству 36,7 млн рублей, а также собрали для Красной Армии 11 878 теплых вещей и продуктовых посылок. Также лысьвенцы собрали и перечислили на строительство самолетов и эскадрилий более 5,2 млн рублей. Эвакуационные госпитали В августе 1941 года в Лысьву прибывают первые поезда с ранеными солдатами. В городе развертываются семь госпиталей, операции идут круглосуточно. Вместе с врачами жизни фронтовиков спасают сандружинницы и медсестры — жительницы города, прошедшие обучение в школе медицинских сестер. Под госпитали были отданы здания школ. Медицинская помощь оказывалась не только советским бойцам, но и военнопленным. Заботу о раненых врачи совмещали с выращиванием картофеля и других овощей, заготавливали дрова и сено для лошадей. В госпитали часто приходили школьники и студенты, которые устраивали для красноармейцев театральные представления и концерты. С 1941 по 1945 год лечение в местных госпиталях прошли более 10 тысяч человек, до 70% из них возвратились в строй. Главным хирургом города и района, консультантом всех госпиталей с 1943 года являлся Петр Кошурников, который за годы войны сделал более пяти тысяч операций. Незадолго до конца войны его наградили орденом Красной Звезды. Награды завода и города Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны завод №700 награжден орденом Ленина. А в сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для нужд РККА в годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 9 сентября 2021 года Указом президента России Владимира Путина Лысьве было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В 2023 году в Лысьве в честь этого установили стелу на проспекте Победы. Она открывает Аллею ветеранов-победителей. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Лысьва стала вторым городом в Пермском крае после Перми, который удостоился такого высокого звания.
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