Родина легендарной каски: как Лысьва стала городом трудовой доблести

Лысьва в годы Великой Отечественной войны выпустила миллионы касок и боеприпасов

14 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Конвейер по производству касок museum.lysva.ru новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны город Лысьва Пермской (тогда — Молотовской) области находился в тылу. Но его жители внесли неоценимый вклад в победу над Германией. Лысьва фронтовых лет стала центром производства продукции для армии СССР, центром эвакуации и военной медицины. В 2021 году Лысьве присвоили почетное звание города трудовой доблести. О вкладе горожан в Великую Победу — в материале URA.RU. Лысьвенский металлургический завод ВКонтакте «Урал исторический» Довоенная история города История Лысьвы началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода. Этот год официально считается годом образования Лысьвы и металлургического завода. Литейное производство и город стали одним целым. С началом ХХ века происходит реконструкция завода, старое оборудование заменяют мартеновскими печами. В 1913 году на заводе начали выпуск эмалированной посуды. К 1929 году предприятие выпускало 43% хромированной жести в СССР. Население города к 1939 году составляло 51,5 тысячи человек. Для подготовки молодых кадров в Лысьве создали систему трудовых резервов. Ее основой были ремесленные училища и школы. Во время войны на заводе трудились женщины и дети museum.lysva.ru Начало войны Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. С началом войны, 22 июня 1941 года, завод перешел на 12-часовой рабочий день. Рабочих рук не хватало, и городская партийная организация обратилась с призывом: «Товарищи домохозяйки! Приходите работать на завод, вставайте к станкам, машинам, агрегатам. Своим трудом помогите Красной Армии громить и уничтожать врага!». За годы войны на предприятие было принято 13 844 человека. Для соблюдения режима секретности Лысьвенский металлургический завод получил название «Завод № 700». Легендарная лысьвенская каска Производство этого знаменитого стального шлема образца 1940 года (СШ-40) было освоено на предприятии еще до войны. За модернизацией производства следил сам Сталин. С 1942 года с увеличением заказов и после закрытия производства шлемов в Сталинграде полностью весь выпуск касок происходил на единственном заводе в стране — лысьвенском. Во время войны лысьвенская каска спасла миллионы жизней РИА «Новости» Все производство сосредоточили в одном месте. Начинали с выплавки броневой стали. А особую обтекаемую форму стального шлема разрабатывали инженеры-конструкторы завода, которые впоследствии удостоили Государственной премии СССР за коренное усовершенствование технологии выпуска средств индивидуальной защиты бойцов Красной Армии. Задачу перед лысьвенскими специалистами по созданию максимально надежной и удобной защитной шлем-каски советское руководство ставило еще до войны. Вес изделия должен был не превышать 800 граммов, при этом оно должно было выдерживать выстрел из винтовки, автомата, а также удары шрапнели и осколков. Заводчане подобрали оптимальную сталь и добились практически идеальной обтекаемой формы каски из броневой стали толщиной в один миллиметр. Каска стала одним из символов Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», а одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года она состояла на вооружении Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Производство боеприпасов Но это была не единственная продукция оборонного назначения завода. Еще до войны предприятие имело развитое спецпроизводство, а с 1941 года на предприятии начали выпускать миллионными партиями 12 новых видов изделий. Это взрыватели, снаряды 37 и 152 миллиметров, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки и противогазы. С 1942 года в Лысьве развернули и производство и «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников. В начале 1942 года на заводе организовали поточное производство 37-миллиметровых снарядов, а также освоили выпуск пяти видов 152-миллиметровых снарядов, (два вида химических — ударного и дистанционного действия — и три вида осколочно-фугасных). В отдельных цехах производили также взрыватели к снарядам и авиабомбам — всего их сделали 21 млн штук. В том же году завод освоил, а в 1944 году наладил поточный выпуск зенитных снарядов, благодаря чему войска ПВО получили более четырех миллионов таких изделий. Трудовой подвиг города К августу 1941 года в город прибыло два эшелона эвакуированных — более 500 жителей западных областей Белоруссии, Литвы и Москвы, преимущественно женщины и дети. В Лысьву эвакуируют и предприятия: завод им. Иванова из Одессы, завод «Рессора» из Москвы и металлоштамповочного завод из Полтавы, а также трикотажная фабрика и пищекомбинат. Завод производил военную продукцию миллионными партиями museum.lysva.ru Массовый трудовой героизм лысьвенцев позволил восполнить потери в выпуске стали и проката, которые не могли давать в 1941—1942 годах заводы на юге и юго-западе страны, оказавшиеся под немецкой оккупацией. Рабочие города под девизом «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт» трудились по 11—12 часов в сутки без выходных и праздников. Из-за нехватки рабочих рук к станкам вставали женщины, дети и старики. А 13-летние подростки выполняли общую норму, работая наряду со взрослыми. Известны случаи, когда на производстве трудились дети и более младшего возраста — они шили подушки для амортизации касок. Широко развернулись на городских предприятиях соревнования фронтовых бригад и социалистические состязания за звание лучшего в профессии, а также ширилось стахановское движение. Лысьвенский металлургический завод трижды становился лучшим среди всех заводов черной металлургии СССР. За четыре года войны завод № 700 выпустил 10,5 миллиона солдатских шлемов, а также 18 миллионов противогазов и 14 миллионов армейских котелков. Каски и стальные нагрудники, произведенные в Лысьве, спасли миллионы жизней красноармейцев. Облигации военного займа Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Гражданское производство и государственный заем На нужды армии работали предприятия легкой и пищевой промышленности. В 1942 году в здании кинотеатра «Триумф» открылась трикотажная фабрика, выпускавшая теплую одежду (свитера, телогрейки, носки, подшлемники, белье). Мясокомбинат и молочный комбинат производили консервы, копчености и пищевые концентраты. За годы войны жители Лысьвы внесли в Фонд обороны страны и дали взаймы государству 36,7 млн рублей, а также собрали для Красной Армии 11 878 теплых вещей и продуктовых посылок. Также лысьвенцы собрали и перечислили на строительство самолетов и эскадрилий более 5,2 млн рублей. Эвакуационные госпитали В Молотовской (Пермской) области было развернуто 149 госпиталей МАУ Чусовской музей В августе 1941 года в Лысьву прибывают первые поезда с ранеными солдатами. В городе развертываются семь госпиталей, операции идут круглосуточно. Вместе с врачами жизни фронтовиков спасают сандружинницы и медсестры — жительницы города, прошедшие обучение в школе медицинских сестер. Под госпитали были отданы здания школ. Медицинская помощь оказывалась не только советским бойцам, но и военнопленным. Заботу о раненых врачи совмещали с выращиванием картофеля и других овощей, заготавливали дрова и сено для лошадей. В госпитали часто приходили школьники и студенты, которые устраивали для красноармейцев театральные представления и концерты. С 1941 по 1945 год лечение в местных госпиталях прошли более 10 тысяч человек, до 70% из них возвратились в строй. Главным хирургом города и района, консультантом всех госпиталей с 1943 года являлся Петр Кошурников, который за годы войны сделал более пяти тысяч операций. Незадолго до конца войны его наградили орденом Красной Звезды. Награды завода и города Стела в городе Лысьва ВКонтакте «Совет ветеранов города Лысьвы» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны завод №700 награжден орденом Ленина. А в сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для нужд РККА в годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 9 сентября 2021 года Указом президента России Владимира Путина Лысьве было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В 2023 году в Лысьве в честь этого установили стелу на проспекте Победы. Она открывает Аллею ветеранов-победителей. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Лысьва стала вторым городом в Пермском крае после Перми, который удостоился такого высокого звания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны город Лысьва Пермской (тогда — Молотовской) области находился в тылу. Но его жители внесли неоценимый вклад в победу над Германией. Лысьва фронтовых лет стала центром производства продукции для армии СССР, центром эвакуации и военной медицины. В 2021 году Лысьве присвоили почетное звание города трудовой доблести. О вкладе горожан в Великую Победу — в материале URA.RU. Довоенная история города История Лысьвы началась в 1785 году с возведения чугунолитейного завода. Этот год официально считается годом образования Лысьвы и металлургического завода. Литейное производство и город стали одним целым. С началом ХХ века происходит реконструкция завода, старое оборудование заменяют мартеновскими печами. В 1913 году на заводе начали выпуск эмалированной посуды. К 1929 году предприятие выпускало 43% хромированной жести в СССР. Население города к 1939 году составляло 51,5 тысячи человек. Для подготовки молодых кадров в Лысьве создали систему трудовых резервов. Ее основой были ремесленные училища и школы. Начало войны Как и все предприятия СССР, Лысьвенский завод имел свой мобилизационный план. В случае войны предприятие должно было увеличить выпуск военной продукции в 2,5 раза. С началом войны, 22 июня 1941 года, завод перешел на 12-часовой рабочий день. Рабочих рук не хватало, и городская партийная организация обратилась с призывом: «Товарищи домохозяйки! Приходите работать на завод, вставайте к станкам, машинам, агрегатам. Своим трудом помогите Красной Армии громить и уничтожать врага!». За годы войны на предприятие было принято 13 844 человека. Для соблюдения режима секретности Лысьвенский металлургический завод получил название «Завод № 700». Легендарная лысьвенская каска Производство этого знаменитого стального шлема образца 1940 года (СШ-40) было освоено на предприятии еще до войны. За модернизацией производства следил сам Сталин. С 1942 года с увеличением заказов и после закрытия производства шлемов в Сталинграде полностью весь выпуск касок происходил на единственном заводе в стране — лысьвенском. Все производство сосредоточили в одном месте. Начинали с выплавки броневой стали. А особую обтекаемую форму стального шлема разрабатывали инженеры-конструкторы завода, которые впоследствии удостоили Государственной премии СССР за коренное усовершенствование технологии выпуска средств индивидуальной защиты бойцов Красной Армии. Задачу перед лысьвенскими специалистами по созданию максимально надежной и удобной защитной шлем-каски советское руководство ставило еще до войны. Вес изделия должен был не превышать 800 граммов, при этом оно должно было выдерживать выстрел из винтовки, автомата, а также удары шрапнели и осколков. Заводчане подобрали оптимальную сталь и добились практически идеальной обтекаемой формы каски из броневой стали толщиной в один миллиметр. В 1967 году на Красной площади был открыт мемориал: «Могила Неизвестного Солдата», а одним из символов главного памятника страны стала Лысьвенская каска. До 1978 года она состояла на вооружении Советской Армии и экспортировалась в 14 стран мира. Производство боеприпасов Но это была не единственная продукция оборонного назначения завода. Еще до войны предприятие имело развитое спецпроизводство, а с 1941 года на предприятии начали выпускать миллионными партиями 12 новых видов изделий. Это взрыватели, снаряды 37 и 152 миллиметров, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки и противогазы. С 1942 года в Лысьве развернули и производство и «прародителей» современных бронежилетов — стальных нагрудников. В начале 1942 года на заводе организовали поточное производство 37-миллиметровых снарядов, а также освоили выпуск пяти видов 152-миллиметровых снарядов, (два вида химических — ударного и дистанционного действия — и три вида осколочно-фугасных). В отдельных цехах производили также взрыватели к снарядам и авиабомбам — всего их сделали 21 млн штук. В том же году завод освоил, а в 1944 году наладил поточный выпуск зенитных снарядов, благодаря чему войска ПВО получили более четырех миллионов таких изделий. Трудовой подвиг города К августу 1941 года в город прибыло два эшелона эвакуированных — более 500 жителей западных областей Белоруссии, Литвы и Москвы, преимущественно женщины и дети. В Лысьву эвакуируют и предприятия: завод им. Иванова из Одессы, завод «Рессора» из Москвы и металлоштамповочного завод из Полтавы, а также трикотажная фабрика и пищекомбинат. Массовый трудовой героизм лысьвенцев позволил восполнить потери в выпуске стали и проката, которые не могли давать в 1941—1942 годах заводы на юге и юго-западе страны, оказавшиеся под немецкой оккупацией. Рабочие города под девизом «Работай за себя и за товарища, ушедшего на фронт» трудились по 11—12 часов в сутки без выходных и праздников. Из-за нехватки рабочих рук к станкам вставали женщины, дети и старики. А 13-летние подростки выполняли общую норму, работая наряду со взрослыми. Известны случаи, когда на производстве трудились дети и более младшего возраста — они шили подушки для амортизации касок. Широко развернулись на городских предприятиях соревнования фронтовых бригад и социалистические состязания за звание лучшего в профессии, а также ширилось стахановское движение. Лысьвенский металлургический завод трижды становился лучшим среди всех заводов черной металлургии СССР. За четыре года войны завод № 700 выпустил 10,5 миллиона солдатских шлемов, а также 18 миллионов противогазов и 14 миллионов армейских котелков. Каски и стальные нагрудники, произведенные в Лысьве, спасли миллионы жизней красноармейцев. Гражданское производство и государственный заем На нужды армии работали предприятия легкой и пищевой промышленности. В 1942 году в здании кинотеатра «Триумф» открылась трикотажная фабрика, выпускавшая теплую одежду (свитера, телогрейки, носки, подшлемники, белье). Мясокомбинат и молочный комбинат производили консервы, копчености и пищевые концентраты. За годы войны жители Лысьвы внесли в Фонд обороны страны и дали взаймы государству 36,7 млн рублей, а также собрали для Красной Армии 11 878 теплых вещей и продуктовых посылок. Также лысьвенцы собрали и перечислили на строительство самолетов и эскадрилий более 5,2 млн рублей. Эвакуационные госпитали В августе 1941 года в Лысьву прибывают первые поезда с ранеными солдатами. В городе развертываются семь госпиталей, операции идут круглосуточно. Вместе с врачами жизни фронтовиков спасают сандружинницы и медсестры — жительницы города, прошедшие обучение в школе медицинских сестер. Под госпитали были отданы здания школ. Медицинская помощь оказывалась не только советским бойцам, но и военнопленным. Заботу о раненых врачи совмещали с выращиванием картофеля и других овощей, заготавливали дрова и сено для лошадей. В госпитали часто приходили школьники и студенты, которые устраивали для красноармейцев театральные представления и концерты. С 1941 по 1945 год лечение в местных госпиталях прошли более 10 тысяч человек, до 70% из них возвратились в строй. Главным хирургом города и района, консультантом всех госпиталей с 1943 года являлся Петр Кошурников, который за годы войны сделал более пяти тысяч операций. Незадолго до конца войны его наградили орденом Красной Звезды. Награды завода и города Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1942 года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску продукции для нужд обороны завод №700 награжден орденом Ленина. А в сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий ГКО по массовому выпуску боеприпасов для нужд РККА в годы Великой Отечественной войны завод награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. 9 сентября 2021 года Указом президента России Владимира Путина Лысьве было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В 2023 году в Лысьве в честь этого установили стелу на проспекте Победы. Она открывает Аллею ветеранов-победителей. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Лысьва стала вторым городом в Пермском крае после Перми, который удостоился такого высокого звания.