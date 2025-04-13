13 апреля 2025

«Копейский маньяк» стал уборщиком в психдиспансере

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи стабилизировали состояние «Копейского маньяка»
Врачи стабилизировали состояние «Копейского маньяка» Фото:

Вячеслав Яиков, прозванный в народе «копейским маньяком» (Челябинская область) за убийство шестерых девушек, стал уборщиком в психдиспансере. Врачи стабилизировали его состояние.

«Серийный убийца, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, в последнее время стал вести себя очень прилежно. Яиков ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать. В связи с хорошим поведением „копейскому маньяку“ дали возможность работать уборщиком: он подметает и моет полы в психушке и убирает снег на территории», — сообщает SHOT.

По данным издания, родные маньяка добиваются разрешения на посещения. Но пока администрация учреждения отказывает, так как Яиков до сих пор представляет опасность.

Яиков орудовал в Копейске с 2002 по 2003 годы. Искать маньяка стали в мае 2003 года, после зверского убийства Лены Смагиной и Оксаны Кузьминой. Их тела с признаками сексуального насилия нашли после выпускного. Следствие связало эти убийства с другими, выявленными ранее.

Яикова задержали и обвинили в убийстве шести девушек. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

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Вячеслав Яиков, прозванный в народе «копейским маньяком» (Челябинская область) за убийство шестерых девушек, стал уборщиком в психдиспансере. Врачи стабилизировали его состояние. «Серийный убийца, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, в последнее время стал вести себя очень прилежно. Яиков ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать. В связи с хорошим поведением „копейскому маньяку“ дали возможность работать уборщиком: он подметает и моет полы в психушке и убирает снег на территории», — сообщает SHOT. По данным издания, родные маньяка добиваются разрешения на посещения. Но пока администрация учреждения отказывает, так как Яиков до сих пор представляет опасность. Яиков орудовал в Копейске с 2002 по 2003 годы. Искать маньяка стали в мае 2003 года, после зверского убийства Лены Смагиной и Оксаны Кузьминой. Их тела с признаками сексуального насилия нашли после выпускного. Следствие связало эти убийства с другими, выявленными ранее. Яикова задержали и обвинили в убийстве шести девушек. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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