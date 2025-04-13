«Копейский маньяк» стал уборщиком в психдиспансере

Вячеслав Яиков, прозванный в народе «копейским маньяком» (Челябинская область) за убийство шестерых девушек, стал уборщиком в психдиспансере. Врачи стабилизировали его состояние.
«Серийный убийца, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, в последнее время стал вести себя очень прилежно. Яиков ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать. В связи с хорошим поведением „копейскому маньяку“ дали возможность работать уборщиком: он подметает и моет полы в психушке и убирает снег на территории», — сообщает SHOT.
По данным издания, родные маньяка добиваются разрешения на посещения. Но пока администрация учреждения отказывает, так как Яиков до сих пор представляет опасность.
Яиков орудовал в Копейске с 2002 по 2003 годы. Искать маньяка стали в мае 2003 года, после зверского убийства Лены Смагиной и Оксаны Кузьминой. Их тела с признаками сексуального насилия нашли после выпускного. Следствие связало эти убийства с другими, выявленными ранее.
Яикова задержали и обвинили в убийстве шести девушек. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.
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