Паводок грозит затопить два района Свердловской области

Североуральский и Ивдельский районы находятся в опасности подтопления из-за весеннего половодья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского МЧС. А руководитель отдела гидропрогнозов Уральского гидрометцентра Людмила Аненко рассказала, в каких реках сейчас выше всего поднялся уровень воды.
«По общему прогнозу Североуральск и Ивдель — те районы, которые ежегодно находятся в опасности подтопления, так исторически сложилось. Поэтому там администрация и население готовятся заранее, это превентивные меры», — сказали в МЧС.
Сейчас в этих районах обстановка стабильная. На данный момент активное половодье развивается в реках бассейнов Туры, Ницы, Чусовой, Сылвы, Уфы и Сосьвы ниже деревни Морозково. Выше всего вода поднялась в Туре и Нице: на 1,5 и 3,5 соответственно.
«В остальных реках уровни незначительно колеблются, местами поднимаются, местами понижаются в зависимости от температуры воздуха. Снег на всей территории региона практически сошел, остался только на севере бассейнов Лозьвы и Сосьвы. Сошел он немного раньше нормы, поэтому половодье не будет высоким, да и было снега меньше нормы», — объяснила Аненко.
Ранее сообщалось, что из-за паводка ограничено автотранспортное движение с двумя свердловскими деревнями и одним селом. Это связано с тем, что паводок затопил один мост, а другой пришлось разобрать, чтобы его не смыло водой.
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