Паводок грозит затопить два района Свердловской области

Половодье грозит затоплением Ивдельскому и Североуральскому районам

В Свердловской области половодье может затронуть два района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Свердловской области

Североуральский и Ивдельский районы находятся в опасности подтопления из-за весеннего половодья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского МЧС. А руководитель отдела гидропрогнозов Уральского гидрометцентра Людмила Аненко рассказала, в каких реках сейчас выше всего поднялся уровень воды.

«По общему прогнозу Североуральск и Ивдель — те районы, которые ежегодно находятся в опасности подтопления, так исторически сложилось. Поэтому там администрация и население готовятся заранее, это превентивные меры», — сказали в МЧС.

Сейчас в этих районах обстановка стабильная. На данный момент активное половодье развивается в реках бассейнов Туры, Ницы, Чусовой, Сылвы, Уфы и Сосьвы ниже деревни Морозково. Выше всего вода поднялась в Туре и Нице: на 1,5 и 3,5 соответственно.

«В остальных реках уровни незначительно колеблются, местами поднимаются, местами понижаются в зависимости от температуры воздуха. Снег на всей территории региона практически сошел, остался только на севере бассейнов Лозьвы и Сосьвы. Сошел он немного раньше нормы, поэтому половодье не будет высоким, да и было снега меньше нормы», — объяснила Аненко.

Ранее сообщалось, что из-за паводка ограничено автотранспортное движение с двумя свердловскими деревнями и одним селом. Это связано с тем, что паводок затопил один мост, а другой пришлось разобрать, чтобы его не смыло водой.