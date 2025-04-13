На месторождении «Газпрома» в ЯНАО выставили на торги озеро с недрами

На Бованенковском НГКМ (ЯНАО) продают права на пользование участком озера — карьером для разведки и добычи полезных ископаемых. Стоимость лота власти округа оценивают в девять млн рублей, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов.
Как следует из информации, размещенной на электронной площадке торгов, окружные власти проводят аукцион на право пользования участком озера — карьером для добычи полезных ископаемых. Он находится на Бованенковском НГКМ в 12 км на север от вахтового поселка ООО «Газпром добыча Надым». Стоимость лота оценивается в девять млн рублей. Торги состоятся 26 мая.
Ранее «Газпром добыча Надым» начало разрабатывать песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство.
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