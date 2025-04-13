13 апреля 2025
12 апреля 2025
11 апреля 2025

На месторождении «Газпрома» в ЯНАО выставили на торги озеро с недрами

Власти Ямала продают право на пользование недрами карьера на Бованенково
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость лота оценивается в 9 млн рублей
Стоимость лота оценивается в 9 млн рублей Фото:

На Бованенковском НГКМ (ЯНАО) продают права на пользование участком озера — карьером для разведки и добычи полезных ископаемых. Стоимость лота власти округа оценивают в девять млн рублей, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов.

Как следует из информации, размещенной на электронной площадке торгов, окружные власти проводят аукцион на право пользования участком озера — карьером для добычи полезных ископаемых. Он находится на Бованенковском НГКМ в 12 км на север от вахтового поселка ООО «Газпром добыча Надым». Стоимость лота оценивается в девять млн рублей. Торги состоятся 26 мая. 

Ранее «Газпром добыча Надым» начало разрабатывать песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Бованенковском НГКМ (ЯНАО) продают права на пользование участком озера — карьером для разведки и добычи полезных ископаемых. Стоимость лота власти округа оценивают в девять млн рублей, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов. Как следует из информации, размещенной на электронной площадке торгов, окружные власти проводят аукцион на право пользования участком озера — карьером для добычи полезных ископаемых. Он находится на Бованенковском НГКМ в 12 км на север от вахтового поселка ООО «Газпром добыча Надым». Стоимость лота оценивается в девять млн рублей. Торги состоятся 26 мая.  Ранее «Газпром добыча Надым» начало разрабатывать песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...