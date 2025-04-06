06 апреля 2025
05 апреля 2025

Прорыв ямальской дочки «Газпрома»: у Карского моря начали добывать свой песок

«Газпром добыча Надым» открыл собственный песчаный карьер на Харасавэе
© Служба новостей «URA.RU»
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На Харасавэе начали добывать свой песок
На Харасавэе начали добывать свой песок Фото:

У «Газпром добыча Надым» появился свой песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство.

«У „Газпром добыча Надым“ появился карьер на Харасавэйском месторождении. Там уже добывают сыпучий материал для различных нужд. И это буквально прорыв, потому что обустройство производственных объектов без собственного песка выходит очень дорого и сердито», — сообщают в пресс-службе компании.

Карьер находится на побережье Карского моря, в десяти километрах от вахтового жилого комплекса. Площадь участка недр — 273 тысячи кв. метров. Как отмечают в дочерней компании «Газпрома», песок без примесей солей необходим для выпуска и реализации готовой продукции, строительства поисково-оценочных скважин. Кроме этого, это дополнительные рабочие места.

«Освоение (разработка и добыча) песчаного карьера даст импульс к строительству новых производственных и инфраструктурных объектов, что позволит расширить возможности для дальнейшего экономического роста дочерней компании», — рассказывает источник. Свой песок значительно дешевле привозного. Также в компании отмечают, что берегу Карского моря полно песка, но он не пригоден для использования из-за своей «засоленности». 

По итогам 2024 года в «Газпром добыча Надым» чистая прибыль составила 2, 726 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. 

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У «Газпром добыча Надым» появился свой песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство. «У „Газпром добыча Надым“ появился карьер на Харасавэйском месторождении. Там уже добывают сыпучий материал для различных нужд. И это буквально прорыв, потому что обустройство производственных объектов без собственного песка выходит очень дорого и сердито», — сообщают в пресс-службе компании. Карьер находится на побережье Карского моря, в десяти километрах от вахтового жилого комплекса. Площадь участка недр — 273 тысячи кв. метров. Как отмечают в дочерней компании «Газпрома», песок без примесей солей необходим для выпуска и реализации готовой продукции, строительства поисково-оценочных скважин. Кроме этого, это дополнительные рабочие места. «Освоение (разработка и добыча) песчаного карьера даст импульс к строительству новых производственных и инфраструктурных объектов, что позволит расширить возможности для дальнейшего экономического роста дочерней компании», — рассказывает источник. Свой песок значительно дешевле привозного. Также в компании отмечают, что берегу Карского моря полно песка, но он не пригоден для использования из-за своей «засоленности».  По итогам 2024 года в «Газпром добыча Надым» чистая прибыль составила 2, 726 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее. 
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