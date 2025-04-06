Прорыв ямальской дочки «Газпрома»: у Карского моря начали добывать свой песок

У «Газпром добыча Надым» появился свой песчаный карьер на Харасавэйском месторождении. Свой песок необходим компании для строительства и обустройства участков добычи газа. Это событие в компании называют прорывным, потому что свои сыпучие материалы значительно удешевляют производство.
«У „Газпром добыча Надым“ появился карьер на Харасавэйском месторождении. Там уже добывают сыпучий материал для различных нужд. И это буквально прорыв, потому что обустройство производственных объектов без собственного песка выходит очень дорого и сердито», — сообщают в пресс-службе компании.
Карьер находится на побережье Карского моря, в десяти километрах от вахтового жилого комплекса. Площадь участка недр — 273 тысячи кв. метров. Как отмечают в дочерней компании «Газпрома», песок без примесей солей необходим для выпуска и реализации готовой продукции, строительства поисково-оценочных скважин. Кроме этого, это дополнительные рабочие места.
«Освоение (разработка и добыча) песчаного карьера даст импульс к строительству новых производственных и инфраструктурных объектов, что позволит расширить возможности для дальнейшего экономического роста дочерней компании», — рассказывает источник. Свой песок значительно дешевле привозного. Также в компании отмечают, что берегу Карского моря полно песка, но он не пригоден для использования из-за своей «засоленности».
По итогам 2024 года в «Газпром добыча Надым» чистая прибыль составила 2, 726 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее.
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