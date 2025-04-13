13 апреля 2025

Суд Кургана отказал обвиняемым в убийстве Шароянов в выходе из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Кургана оставил Дубова и Урюпина в СИЗО
Суд Кургана оставил Дубова и Урюпина в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Кургане арестован бывший зять экс-губернатора Богомолова — Дубов

В Кургане бизнесмен Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин попросили суд смягчить им меру пресечения. Мужчинам, обвиняемым в гибели членов семьи Шароянов в декабре 1993 года, было в ходатайстве отказано. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«Обвиняемые просили суд о смягчении меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства Дубову и Урюпину отказал», — рассказали корреспонденту в ответ на запрос.

По данным источников URA.RU из адвокатской сферы, ходатайство обвиняемых возникло после нового отложения слушаний по их делу. «Когда подсудимые услышали, что для из-за предоставления дополнительных доказательств обвинением слушания переносятся еще на месяц, они попросили выпустить их из-под стражи под домашний арест», — рассказали источники. Суд рассмотрел вопрос о мере пресечения и оставил обвиняемых под стражей.

Дубова и Урюпина обвиняют в убийстве отца и сына Исабека и Юрия Шароянов в декабре 1993 года. Следствие считает, что Дубов возил мужчин, которые стреляли в погибших людей. Урюпин якобы дал приказ об убийстве Шароянов. Оба свою вину отрицают. По ходатайству следователей подсудимые находятся под стражей с лета прошлого года. Продленный срок меры пресечения истекает в августе.

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В Кургане бизнесмен Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин попросили суд смягчить им меру пресечения. Мужчинам, обвиняемым в гибели членов семьи Шароянов в декабре 1993 года, было в ходатайстве отказано. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «Обвиняемые просили суд о смягчении меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства Дубову и Урюпину отказал», — рассказали корреспонденту в ответ на запрос. По данным источников URA.RU из адвокатской сферы, ходатайство обвиняемых возникло после нового отложения слушаний по их делу. «Когда подсудимые услышали, что для из-за предоставления дополнительных доказательств обвинением слушания переносятся еще на месяц, они попросили выпустить их из-под стражи под домашний арест», — рассказали источники. Суд рассмотрел вопрос о мере пресечения и оставил обвиняемых под стражей. Дубова и Урюпина обвиняют в убийстве отца и сына Исабека и Юрия Шароянов в декабре 1993 года. Следствие считает, что Дубов возил мужчин, которые стреляли в погибших людей. Урюпин якобы дал приказ об убийстве Шароянов. Оба свою вину отрицают. По ходатайству следователей подсудимые находятся под стражей с лета прошлого года. Продленный срок меры пресечения истекает в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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