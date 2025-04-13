Суд Кургана отказал обвиняемым в убийстве Шароянов в выходе из СИЗО

В Кургане бизнесмен Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин попросили суд смягчить им меру пресечения. Мужчинам, обвиняемым в гибели членов семьи Шароянов в декабре 1993 года, было в ходатайстве отказано. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.
«Обвиняемые просили суд о смягчении меры пресечения. Суд в удовлетворении ходатайства Дубову и Урюпину отказал», — рассказали корреспонденту в ответ на запрос.
По данным источников URA.RU из адвокатской сферы, ходатайство обвиняемых возникло после нового отложения слушаний по их делу. «Когда подсудимые услышали, что для из-за предоставления дополнительных доказательств обвинением слушания переносятся еще на месяц, они попросили выпустить их из-под стражи под домашний арест», — рассказали источники. Суд рассмотрел вопрос о мере пресечения и оставил обвиняемых под стражей.
Дубова и Урюпина обвиняют в убийстве отца и сына Исабека и Юрия Шароянов в декабре 1993 года. Следствие считает, что Дубов возил мужчин, которые стреляли в погибших людей. Урюпин якобы дал приказ об убийстве Шароянов. Оба свою вину отрицают. По ходатайству следователей подсудимые находятся под стражей с лета прошлого года. Продленный срок меры пресечения истекает в августе.
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