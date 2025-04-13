13 апреля 2025

Тюменская пенсионерка получит 700 тысяч рублей за затопленную квартиру

Управляющая компания выплатит тюменке 700 тысяч рублей за порчу имущества
© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющую компанию признали виновной в бездействии при порыве трубы
Управляющую компанию признали виновной в бездействии при порыве трубы Фото:

Тюменская пенсионерка получит от управляющей компании 700 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры и порчу имущества. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«На крыше дома прорвало трубу. Женщина несколько раз обращалась в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей организации, оставляла заявки. Однако никаких мер для устранения аварии предпринято не было», — отмечается в сообщении.

Осмотр квартиры помог выявить следы протечки, повреждение мебели и отделки. Также были обнаружены плесень, стойкий запах сырости. Прокуратура обратилась в суд, инстанция поддержала требования прокурора. Мастер участка управляющей компании привлечен к ответственности.

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Тюменская пенсионерка получит от управляющей компании 700 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры и порчу имущества. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «На крыше дома прорвало трубу. Женщина несколько раз обращалась в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей организации, оставляла заявки. Однако никаких мер для устранения аварии предпринято не было», — отмечается в сообщении. Осмотр квартиры помог выявить следы протечки, повреждение мебели и отделки. Также были обнаружены плесень, стойкий запах сырости. Прокуратура обратилась в суд, инстанция поддержала требования прокурора. Мастер участка управляющей компании привлечен к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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