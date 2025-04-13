Тюменская пенсионерка получит 700 тысяч рублей за затопленную квартиру

Тюменская пенсионерка получит от управляющей компании 700 тысяч рублей в качестве компенсации за затопление квартиры и порчу имущества. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«На крыше дома прорвало трубу. Женщина несколько раз обращалась в аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей организации, оставляла заявки. Однако никаких мер для устранения аварии предпринято не было», — отмечается в сообщении.
Осмотр квартиры помог выявить следы протечки, повреждение мебели и отделки. Также были обнаружены плесень, стойкий запах сырости. Прокуратура обратилась в суд, инстанция поддержала требования прокурора. Мастер участка управляющей компании привлечен к ответственности.
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