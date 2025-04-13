13 апреля 2025

Производитель известных пермских пельменей увеличил выручку на десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль мясокомбината увеличилась на 87 млн рублей
Прибыль мясокомбината увеличилась на 87 млн рублей Фото:

ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. Это на 87 млн больше, чем годом ранее.

«Отчет о финансовых результатах „ЗАО „Агрофирма „Мясо“ за 2024 год. Выручка — 755 млн рублей, чистая прибыль — 24,6 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась на 12%.

Чайковский мясокомбинат (ЗАО Агрофирма «Мясо») — предприятие с полным технологическим циклом. Основано в 1962 году. Занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции. Производит более 100 видов колбас, пельменей и прочей продукции.

Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль. 

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ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. Это на 87 млн больше, чем годом ранее. «Отчет о финансовых результатах „ЗАО „Агрофирма „Мясо“ за 2024 год. Выручка — 755 млн рублей, чистая прибыль — 24,6 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась на 12%. Чайковский мясокомбинат (ЗАО Агрофирма «Мясо») — предприятие с полным технологическим циклом. Основано в 1962 году. Занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции. Производит более 100 видов колбас, пельменей и прочей продукции. Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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