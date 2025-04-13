Производитель известных пермских пельменей увеличил выручку на десятки миллионов

ЗАО «Агрофирма „Мясо“, управляющее Чайковским мясокомбинатом, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 755 млн рублей. Это на 87 млн больше, чем годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах „ЗАО „Агрофирма „Мясо“ за 2024 год. Выручка — 755 млн рублей, чистая прибыль — 24,6 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества увеличилась на 12%.
Чайковский мясокомбинат (ЗАО Агрофирма «Мясо») — предприятие с полным технологическим циклом. Основано в 1962 году. Занимается выращиванием скота, его переработкой и реализацией готовой продукции. Производит более 100 видов колбас, пельменей и прочей продукции.
Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский производитель меда сократил прибыль. ООО «Тенториум», которое является крупным производителем меда и товаров из продуктов пчеловодства, в 2024 году увеличило выручку и сократило прибыль.
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