Петербургский актер Илья Дель получил ножевые ранения от своей возлюбленной

После инцидента в Петербурге, в ходе которого актер Илья Дель получил ножевые ранения, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой является его возлюбленная, актриса Александра Дроздова. События разворачиваются на фоне домашней ссоры, которая переросла в физическое насилие. Об этом сообщает «Фонтанка».
«12 апреля полиция возбудила дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 26-летняя Дроздова задержана на двое суток. Она объясняет свой поступок страхом за здоровье ребенка», — пишет «Фонтанка». Конфликт произошел в квартире актрисы. Илья Дель, предварительно, пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и начал агрессивно вести себя по отношению к Александре.
В ходе ссоры актер якобы попытался взять на руки двухлетнего ребенка Дроздовой от предыдущего брака, что и стало причиной для резкой реакции со стороны актрисы и она схватилась за нож. После получения ранений Илья обратился за медицинской помощью и был доставлен в Мариинскую больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Дель также подал заявление в полицию с просьбой привлечь Дроздову к ответственности.
Илья Дель известен своей работой в театре имени Ленсовета, где он должен был выступать в главной роли спектакля «Театральный роман». Александра Дроздова работает в театре комедии имени Н. П. Акимова и участвует в таких проектах, как сериалы «Шерлок в России» и «Последний министр».
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