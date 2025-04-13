В Тюмени за 950 миллионов построят футбольный манеж

Новый футбольный манеж, стоимость которого составит 950 миллионов рублей, построят в Тюмени до конца 2028 года. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Соглашение о сопровождении масштабного инвестпроекта заключено региональным Инвестиционным агентством и компанией „Софи-Лэнд. Футбольный манеж“. Объем инвестиций в основной капитал составит — 950 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основные вложения сделает инвестор с привлечением заемных средств. Строительство проведут на Одесской, земельный участок под проект предоставлен без проведения торгов.
Отмечается, что общая площадь комплекса превысит 10 тысяч квадратных метров. Кроме футбольного манежа на территории возведут двухэтажный спорткомплекс с залами для борьбы, гимнастики и других видов спорта. Также построить планируют универсальный корпус для игровых видов спорта и помещения для временного проживания спортсменов.
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