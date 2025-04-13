13 апреля 2025

Глазной фотограф и менеджер по овощам: в ХМАО назвали самые необычные вакансии

В ХМАО в топ необычных вакансий вошли фотограф радужки глаз и менеджер по овощам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургут требуется фотограф радужки глаз с зарплатой 50 тысяч рублей
В Сургут требуется фотограф радужки глаз с зарплатой 50 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) ищут фотографа радужки глаз и менеджера по качеству овощей. Какие еще нестандартные предложения о работе вошли в топ вакансий, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«Мы фотографируем радужки глаз, а затем делаем с ними фотографии в рамках, аксессуары и даже картины. Работа полностью part-time (работа в определенные дни и/или в выходные) с возможностью подбора индивидуального графика, а также с возможностью работы по вечерам. Зарплата от 30-50 тысяч рублей», — говорится в объявлении HeadHunter.

В этом же городе есть вакансия менеджера по качеству овощей с зарплатой от 70 тысяч рублей и сменным графиком работы. Курьер вкусняшек со свободным графиком может заработать до 105 тысяч рублей, а мастер по изготовлению очков при пятидневной рабочей неделе от 80 до 110 тысяч рублей.

Среди необычных вакансий в ХМАО значится специалист по уходу за растениями, которому предлагают от 40 тысяч рублей, грантрайтер с зарплатой 60-80 тысяч рублей. Корпоративный блогер может получать от 50 тысяч рублей, также, как и ученик печатника офсетной печати. От 40-90 тысяч рублей удастся заработать инструктору активити парка, от 20-60 тысяч рублей в месяц преподавателю изобразительного искусства.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей. Упаковщик требуется на фабрику кимчи.

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В Сургуте (ХМАО) ищут фотографа радужки глаз и менеджера по качеству овощей. Какие еще нестандартные предложения о работе вошли в топ вакансий, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «Мы фотографируем радужки глаз, а затем делаем с ними фотографии в рамках, аксессуары и даже картины. Работа полностью part-time (работа в определенные дни и/или в выходные) с возможностью подбора индивидуального графика, а также с возможностью работы по вечерам. Зарплата от 30-50 тысяч рублей», — говорится в объявлении HeadHunter. В этом же городе есть вакансия менеджера по качеству овощей с зарплатой от 70 тысяч рублей и сменным графиком работы. Курьер вкусняшек со свободным графиком может заработать до 105 тысяч рублей, а мастер по изготовлению очков при пятидневной рабочей неделе от 80 до 110 тысяч рублей. Среди необычных вакансий в ХМАО значится специалист по уходу за растениями, которому предлагают от 40 тысяч рублей, грантрайтер с зарплатой 60-80 тысяч рублей. Корпоративный блогер может получать от 50 тысяч рублей, также, как и ученик печатника офсетной печати. От 40-90 тысяч рублей удастся заработать инструктору активити парка, от 20-60 тысяч рублей в месяц преподавателю изобразительного искусства. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ХМАО зовут работать на корейский завод с зарплатой в 200 тысяч рублей. Упаковщик требуется на фабрику кимчи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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