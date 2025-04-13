В Сургуте эвакуировали думу и часть администрации из-за сообщения о минировании в здании на улице Восход, 4. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение о минировании. Людей эвакуировали, идет проверка», — рассказал источник. Кроме думы в здании также находятся городские департаменты имущества и архитектуры.
В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, ответ ожидается. В мэрии города пообещали уточнить информацию.
Ранее URA.RU писало, что силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Тогда в ТЦ после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек.
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