13 апреля 2025

В Сургуте эвакуировали думу и часть администрации из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте эвакуировали думу из-за сообщения о минировании
В Сургуте эвакуировали думу из-за сообщения о минировании Фото:

В Сургуте эвакуировали думу и часть администрации из-за сообщения о минировании в здании на улице Восход, 4. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Поступило сообщение о минировании. Людей эвакуировали, идет проверка», — рассказал источник. Кроме думы в здании также находятся городские департаменты имущества и архитектуры. 

В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, ответ ожидается. В мэрии города пообещали уточнить информацию. 

Ранее URA.RU писало, что силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Тогда в ТЦ после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек.

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В Сургуте эвакуировали думу и часть администрации из-за сообщения о минировании в здании на улице Восход, 4. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о минировании. Людей эвакуировали, идет проверка», — рассказал источник. Кроме думы в здании также находятся городские департаменты имущества и архитектуры.  В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос, ответ ожидается. В мэрии города пообещали уточнить информацию.  Ранее URA.RU писало, что силовики в Сургуте разыскивают хулигана, который сообщил о минировании торгового центра в Сургуте «Сити Молл». Тогда в ТЦ после сообщения о минировании эвакуировали 367 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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