Сотрудник производственной базы в Пермском крае умер на работе

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Погибший является рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
Погибший является рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Фото:

В Пермском крае расследуется несчастный случай. В раздевалке производственной базы компании ООО «ПАКТ», расположенной в Перми, обнаружен мертвым 53-летний работник. Инцидент произошел утром 11 апреля. 

«Погибший является рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале. 

Будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В частности, с режимом труда и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, примут меры административного характера. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством. 

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В Пермском крае расследуется несчастный случай. В раздевалке производственной базы компании ООО «ПАКТ», расположенной в Перми, обнаружен мертвым 53-летний работник. Инцидент произошел утром 11 апреля.  «Погибший является рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.  Будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В частности, с режимом труда и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, примут меры административного характера.  Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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