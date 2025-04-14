Сотрудник производственной базы в Пермском крае умер на работе

В Пермском крае расследуется несчастный случай. В раздевалке производственной базы компании ООО «ПАКТ», расположенной в Перми, обнаружен мертвым 53-летний работник. Инцидент произошел утром 11 апреля.
«Погибший является рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
Будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. В частности, с режимом труда и отдыха. Кроме того, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, примут меры административного характера.
Ранее URA.RU сообщало о том, что сотрудница Водопроводно-канализационного хозяйства в Чернушке Пермского края скончалась прямо на работе от отравления этиловым спиртом. Поскольку погибшая нарушила внутренний трудовой распорядок и инструкцию по охране труда, ее смерть квалифицирована, как не связанная с производством.
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