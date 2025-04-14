Следком ищет обвиняемых в деле, где фигурирует экс-мэр Кургана Ситникова

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о пожаре, в рамках которого была задержана экс-мэр Кургана Елена Ситникова. Как следует из ответа, поступившего от Главного следственного управления СКР в Москву и направленного в редакцию URA.RU источником, следственные действия по делу еще не завершены.
«Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление произошедшего, всех пострадавших в результате пожара, а также лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — говорится в официальном письме ГСУ СУ СК.
По словам источника URA.RU, связанного с адвокатской сферой, статус экс-мэра по этому делу не менялся. «Ситникова по-прежнему фигурирует в деле. Ищут возможных обвиняемых», — уточнил собеседник, отметив, что она по-прежнему остается в числе фигурантов.
Корреспондент URA.RU не смог связаться с Еленой Ситниковой для уточнения информации по теме. Актуальный номер ее телефона отсутствует в распоряжении редакции.
Экс-мэр Ситникова руководила Курганом с 2021 года. 26 декабря 2023 года ее задержали следователи СКР по подозрению в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. В тот же вечер ее отпустили, но обязали своевременно являться по вызовам следователя или в суд и запретили общаться со свидетелями по делу. Ранее московские следователи занимались поиском виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.
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