Жители Свердловской области недовольны регулярным повышением цен на использование интернета от оператора «Дом.ру», который представлен практически во всех регионах страны. За семь месяцев стоимость некоторых тарифов выросла на 20%. Об этом URA.RU рассказала читательница Екатерина, решившая расторгнуть многолетний договор на оказание услуг. В официальном сообществе провайдера пользователи один за другим жалуются на подорожание услуг и некорректную техническую поддержку.
«Это невыносимо уже, на днях позвонили, и робот предупредил, что тариф станет дороже еще на 200 рублей! Я в шоке, в октябре „Дом.ру“ уже повышал цены, и вот опять! На следующий день расторгла договор, больше не понесу им свои деньги», — пожаловалась бывшая клиентка провайдера. В июне 2024-го за интернет с обещанной скоростью в 100 мегабит в секунду Екатерина платила 990 рублей, к октябрю цену подняли до 1140 рублей (+15,1%). С 1 мая 2025-го этот же тариф подорожает на 20,1% — до 1370 рублей.
В официальном сообществе оператора пользователи обсуждают, что повышение цен происходит не один раз в год, и призывают компанию прекратить. Также недовольны они и работой технической поддержки, по их словам, у службы «тоже технические работы какие-то происходят». Рейтинг провайдера по оценкам пользователей: одна звезда.
Дозвониться до живого оператора техподдержки «Дом.ру» корреспонденту URA.RU не удалось, так как при звонке доступно общение преимущественно с роботом. В официальном сообществе повышение цен объясняют так: «В 2025 году существенно увеличились внешние затраты, включая энергоресурсы, материалы и инфраструктуру. Эти внешние факторы приводят к увеличению наших затрат, и чтобы выполнять все обязательства перед нашими клиентами, мы перестраиваем множество процессов внутри компании и вынуждены внести изменения в стоимость услуг».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!