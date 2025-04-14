Дегтярев: спортсмены РФ выступят на летней Универсиаде впервые за долгое время

Российские спортсмены впервые за продолжительный период смогут участвовать в летней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. Об этом сообщил министр спорта РФ и руководитель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Мы примем участие в летней Универсиаде в 18 видах впервые за многие годы», — передает слова Дегтярева «Матч ТВ». Сборная России в последний раз участвовала в летней Универсиаде в 2019 году, заняв второе место после Японии. В этом году российские и белорусские спортсмены пропустили зимнюю Универсиаду в Италии из-за отсутствия возможности участвовать в отборе.
Участие в Универсиаде даст России шанс проявить себя на мировой сцене и подготовить молодых атлетов к будущим Олимпийским играм. Для многих это будет первый опыт участия в крупных международных турнирах. Вопрос о возможности выступления под национальным флагом или нейтральным статусом остается открытым.
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