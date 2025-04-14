Суд признал пермскую сеть пиццерий банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей
Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей Фото:

Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании юридического лица пермской сети итальянских ресторанов Petruccio банкротом. Речь идет об ООО «Петручио 2020».

«В отношении компании открыто конкурсное производство. Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей», — сказано в картотеке дел на сайте арбитража. 

Ранее компания обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве. В материалах дела пояснялось, что должник не может требования кредиторов в полном объеме, так как имеющееся имущество не является высоколиквидным. Суд пришел к выводу, что заявление о несостоятельности обоснованное. В отношении должника ввели процедуру наблюдения.  

В январе 2025 года URA.RU сообщало о том, что пермская сеть Petruccio закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге из-за условий аренды. Тогда ресторатор Александр Нагаев рассказал, что планирует сосредоточиться на заведениях, которые есть в Перми.

Первая итальянская пиццерия Petruccio открылась в Перми в 2015 году. В краевой столице функционирует пять точек ресторанной сети: в ТЦ «Айсберг Modern», «Новая Столица», «СпешиLove» бизнес-парке «Морион», в парке имени Горького.

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Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании юридического лица пермской сети итальянских ресторанов Petruccio банкротом. Речь идет об ООО «Петручио 2020». «В отношении компании открыто конкурсное производство. Сумма исковых требований составляет 15 миллионов рублей», — сказано в картотеке дел на сайте арбитража.  Ранее компания обратилось в суд с заявлением о самобанкротстве. В материалах дела пояснялось, что должник не может требования кредиторов в полном объеме, так как имеющееся имущество не является высоколиквидным. Суд пришел к выводу, что заявление о несостоятельности обоснованное. В отношении должника ввели процедуру наблюдения.   В январе 2025 года URA.RU сообщало о том, что пермская сеть Petruccio закрыла рестораны в Москве и Санкт-Петербурге из-за условий аренды. Тогда ресторатор Александр Нагаев рассказал, что планирует сосредоточиться на заведениях, которые есть в Перми. Первая итальянская пиццерия Petruccio открылась в Перми в 2015 году. В краевой столице функционирует пять точек ресторанной сети: в ТЦ «Айсберг Modern», «Новая Столица», «СпешиLove» бизнес-парке «Морион», в парке имени Горького.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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