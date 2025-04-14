В Челябинске за пять лет в три раза подорожали квартиры в новостройках. В 2019 году стоимость квадрата в новых квартирах составляла 54 тысячи рублей, а сейчас жилье на первичном рынке продается уже по 162 тысяч рублей за квадратный метр, об этом сообщается на сайт о недвижимости.
«Средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента Челябинска в апреле 2025 года превысила 162 тысяч рублей за квадрат. При этом пять лет назад была преодолена отметка в 50 тысяч рублей за квадрат. Таким образом цены за пять лет городе выросли в 3,2 раза», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Обгоняют Челябинск по росту цен на жилье на первичном рынке за последние пять лет Самара и Омск. Там цены на новые квартиры увеличились в 3,4 и 3,3 раза — до 141 и 148 тысяч рублей за квадрат соответственно.
При этом самое дорогое жилье на первичном рынке продается в Москве. Там цены на новые квартиры за последние пять лет увеличились вдвое — до 400 тысяч за квадрат.
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