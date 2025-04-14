Квартиры в челябинских новостройках лидировали по росту цен в России. Скрин

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Цены на новое жилье в Челябинске выросли до 165 тысяч рублей за квадрат
Цены на новое жилье в Челябинске выросли до 165 тысяч рублей за квадрат Фото:

В Челябинске за пять лет в три раза подорожали квартиры в новостройках. В 2019 году стоимость квадрата в новых квартирах составляла 54 тысячи рублей, а сейчас жилье на первичном рынке продается уже по 162 тысяч рублей за квадратный метр, об этом сообщается на сайт о недвижимости.

«Средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента Челябинска в апреле 2025 года превысила 162 тысяч рублей за квадрат. При этом пять лет назад была преодолена отметка в 50 тысяч рублей за квадрат. Таким образом цены за пять лет городе выросли в 3,2 раза», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Обгоняют Челябинск по росту цен на жилье на первичном рынке за последние пять лет Самара и Омск. Там цены на новые квартиры увеличились в 3,4 и 3,3 раза — до 141 и 148 тысяч рублей за квадрат соответственно.

При этом самое дорогое жилье на первичном рынке продается в Москве. Там цены на новые квартиры за последние пять лет увеличились вдвое — до 400 тысяч за квадрат.

Челябинск вошел в топ-3 городов России, где за пять лет сильнее всего подорожало новое жилье
Челябинск вошел в топ-3 городов России, где за пять лет сильнее всего подорожало новое жилье
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В Челябинске за пять лет в три раза подорожали квартиры в новостройках. В 2019 году стоимость квадрата в новых квартирах составляла 54 тысячи рублей, а сейчас жилье на первичном рынке продается уже по 162 тысяч рублей за квадратный метр, об этом сообщается на сайт о недвижимости. «Средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента Челябинска в апреле 2025 года превысила 162 тысяч рублей за квадрат. При этом пять лет назад была преодолена отметка в 50 тысяч рублей за квадрат. Таким образом цены за пять лет городе выросли в 3,2 раза», — сообщается на сайте «Циан для профи». Обгоняют Челябинск по росту цен на жилье на первичном рынке за последние пять лет Самара и Омск. Там цены на новые квартиры увеличились в 3,4 и 3,3 раза — до 141 и 148 тысяч рублей за квадрат соответственно. При этом самое дорогое жилье на первичном рынке продается в Москве. Там цены на новые квартиры за последние пять лет увеличились вдвое — до 400 тысяч за квадрат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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