Втерся в доверие и обманул на 4 миллиона: курганец собирал деньги на лечение фантомного знакомого

Житель Кургана Алексей Д. обвиняется в мошенничестве и хищении более 4 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, но пострадавшая с содержанием обвинительного заключения не согласна. Женщина рассказала URA.RU, что в заключении указаны не все эпизоды мошенничества, а сам обвиняемый хвастается связями семьи в силовых структурах.
«Узнала этого человека через сообщество животноводов, которые совершали совместные закупки кормов. Мужчина втерся в доверие, начал предлагать помощь сначала в покупке кормов, а затем и бытовой техники, ссылаясь на знакомого, который якобы может организовать выгодную покупку от крупного продавца техники. Все эти люди — продавцы, оптовики — все оказались вымышленными. Потом один из несуществующих знакомых „заболел“. Алексей попросил меня помочь с деньгами на его лечение. Следствие все доказало: лично меня он обманул на 4 млн рублей. Но известно, что есть и другие обманутые люди. У него целая схема вывода денег», — рассказала собеседница.
По словам пострадавшей, из обвинительного заключения прокуратуры исключена часть деяний в период, когда мошенник втирался в доверие, из-за чего уменьшилась сумма ущерба. Однако ей известно, что мужчина, проведя закупки через магазин бытовой техники, выводил деньги через электронные кошельки. В уголовном деле эти сведения указаны. Собеседницу мужчина обманывал 2,5 года. «Позже, когда я обратилась в полицию. Он мне угрожал связами отца — пенсионера правоохранительных органов, и матери — сотрудницы казначейства. Говорил, что отец его научит, как нужно сделать. По данным базы ФССП, у него много долгов, но никакого имущества нет, он нигде не работает, живет с родителями, поэтому взыскать с него нечего», — отмечает она.
Женщина сообщила, что написала в прокуратуру жалобу на содержание обвинительного заключения. URA.RU направило в прокуратуру Курганской области запрос с просьбой уточнить содержание обвинительного заключения по указанному делу, а также результат рассмотрения жалобы пострадавшей. Связаться с обвиняемым агентству не удалось: в распоряжении редакции нет его номера телефона.
Ранее УМВД по Курганской области сообщало, что 36-летний курганец в течение 2023-2024 годов путем обмана похитил у жительницы города более четырех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Других пострадавших от действий мужчины также просили обратиться в полицию.
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